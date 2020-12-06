Kamu yönetiminde benchmarking uygulaması ya da acınacak halimiz

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektör kuruluşlarından ayrılan en önemli özelliği her halde kar güdüsünün olmaması ve zarar etme veya faaliyetlerine zarar nedeniyle son verme gibi bir özelliğinin olmamasıdır. Bir kamu kurumunda çok güzel faaliyetler yapılırken bazılarında ise bırakın güzel işleri rutin işlerin dahi yürümediğine şahit olunmaktadır. Bu yazımızda kamu yönetiminde benchmarking uygulamasından bahsedeceğiz.

Benchmarking uygulaması nedir?

Kamu veya özel sektör kurumlarının rekabet gücünü yükseltmek, etkinliğini arttırmak, yaptığı iş ve işlemlerini iyileştirmek için başarılı uygulamalara imza atan başka kurumların uygulamalarının ve faaliyetlerinin incelenmesi, kendi uygulamaları ile kıyaslanması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi kurumlarında uygulaması, başka bir anlatımla iyi uygulamaların kendi kurumlarına transferi olarak tanımlanabilmektedir.

Bir verimlilik arttırma aracı olarak "benchmarking ya da kıyaslama", bir kurumun performansını, ister mutlak isterse diğer kurumlara göre olsun, bir standarda göre ölçme ilkesine dayanmaktadır. Benchmarking uygulaması;

- Performansı objektif olarak değerlendirmek,

- İyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanları ortaya çıkarmak,

- Üstün performansa sahip diğer kurumları belirlemek,

- İyileştirme programlarının başarılı olup olmadığını test etmek için, kullanılmaktadır.

Kamu yönetiminde Benchmarking uygulaması yapılabilir mi?

Kamu kurumlarının insan kaynakları veya başka alanlarında Benchmarking uygulaması özel sektöre göre oldukça kolaydır. Zira kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında kamu gücü ve kamu kaynağı kullanıldığı için bir kurumun iyi uygulamalarını başka bir kuruma transfer etmesi kendisi açısından bir nakısa oluşturmayacaktır. Aksine, bir kurumun ilave kaynak kullanarak hayata geçirdiği örnek bir uygulama, ilave kaynak kullanmadan sadece iyi ilişkilerle transfer edilebilecektir. Örnek uygulamayı transfer etmesi kamu yönetimi için oldukça önemlidir ve yaygınlaştırılması için de seferber olunmalıdır. Her şeyden önce mükerrer kaynak kullanılmasının önüne geçilecektir.

Özel sektörde ise örnek uygulamaların ücretsiz transferi, rekabet ve maliyet nedeniyle imkansıza yakındır. Hiçbir özel sektör kuruluşu hayır hasenat yapmak için geliştirdiği iyi uygulamaları başka firmalara vermez. Yüklü miktarlarda kaynak harcanarak geliştirilen iyi uygulamaları başka kurumlara bedava vermek her şeyden önce kendi ayaklarını bağlamak anlamına gelir ki bunların ayakta kalmaları mümkün değildir.

Hal böyle iken kamu kurumları arasındaki iyi uygulama transferlerinin pek yaygın olmadığını hatta bir elin parmaklarını geçmediğini ifade edebiliriz. Halbuki bir kurumun çok büyük kaynaklar harcayarak hayata geçirdiği iyi uygulamalarını başka bir kuruma transfer etmesi kadar doğal bir şeyin niçin uygulanmadığını düşünmemiz gerekiyor. Özellikle de mahalli idarelerin bu konularda niçin daha aktif olmadığını araştırmamız gerekiyor.

Bu konuda örnek bir uygulamadan da bahsetmemiz gerekiyor. 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan kaynakları Daire Başkanlığı benchmarking uygulaması başlatarak kamu kurumlarının insan kaynakları birimleri arasındaki etkileşimi arttırmıştı. Hatta benchmarking uygulaması neticesinde SGK'ın uygulamaya koyduğu mal beyanı programı Emniyet Genel Müdürlüğüne transfer edilmişti.

Kamu yönetiminde Benchmarking uygulaması niçin yaygın değil?

Öncelikle kamu kurumlarının yapmış olduğu iyi uygulamaların bilinmesi gerekir ki bunların başka kurumlara transferi yapılabilsin. Maalesef bu konuda şuan itibarıyla otorite bir kurum bulunmamaktadır. Dolayısıyla hangi uygulama örnek olarak kabul edilsin ve kamu kurumlarında yaygınlaştırılsın.

Konuyu biraz daha ete kemiğe büründürmemiz gerekiyor ki ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılsın. Zira amacımız işi teoriye ve anlamsız ifadelere boğmak değildir.

Birçok kamu kurumunun personel programı bulunmaktadır. Hatta her kurumun biri birinden çok farklı personel programlarının bulunduğunu ve her program için de ciddi tutarlara ulaşan kaynak harcandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazı kamu kurumları intibak uygulamalarını dahi bilgisayar programı ile yaparken çoğu kamu kurumunda manuel yapılmaktadır. Yine bazı kamu kurumları mal beyanlarını online olarak alırken çoğu kurumun bundan haberi dahi yoktur.

Acaba hangi kamu kurumunun geliştirdiği ve uyguladığı personel programı daha etkin ve uygulayıcı dostudur? Hangi kamu kurumunun uyguladığı programların diğerlerine göre daha iyi olduğu bilinmelidir ki iyi programların ilave maliyete ihtiyaç duyulmadan yaygınlaştırılabilmesi sağlanabilsin. Örnekler başka konular için de çoğaltılabilir.

Kamu yönetiminde Benchmarking uygulamasını hangi kurum yapacak?

Herhalde kamu yönetiminde Benchmarking uygulamasının en kritik unsuru iyi uygulamaları hangi kurumun yapacağı ya da otorite kurumun nasıl belirleneceğidir. Biz konuyu personel özeline indirerek açıklamalara devam edelim.

703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığını dürüp büküp Çalışma Genel Müdürlüğünün içine yerleştirdik. Hatta bu kurumun işini tek bir genel müdür yardımcısı ile yapılır hale getirdik. Bu haliyle bırakın benchmarking uygulamasının bu Genel Müdürlük tarafından yapılmasını rutin işlerin dahi bu Genel Müdürlükçe yürütülmesi oldukça zordur.

Gelelim Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin benchmarking uygulaması yapıp yapamayacağına. Bu Kurumun bırakın benchmarking uygulamasını hala kariyer kavramının dışına çıkamadığını üzülerek ifade etmek isteriz. Öncelikle bu Kurumun insan kaynaklarının kariyer dışında da başka uygulamalarının olduğunu anlaması ve insan kaynakları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının hangi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

Ne yapılmalıdır?

Öncelikle bu alanda kapasitesi olan kurumların yapısal sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Yapısal sorun çözüldükten sonra en az bir daire başkanlığının kamu kurumlarındaki örnek uygulamaların takibi ve yaygınlaştırılması konusunda görev yapması sağlanmalıdır. Yapısal sorun çözülene kadar hareketsiz mi duracağız? Elbette hayır. En azından kamu kurumlarının insan kaynakları birimleri ekipler kurarak başka kurumların insan kaynakları birimleri ile gündemli toplantılar yapabilir ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilir. Mahalli idarelerin iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması için de ilgili bakanlıkların harekete geçmesi gerekiyor.

Bilinmelidir ki birçok kamu kurumunun insan kaynakları veya başka alanlarında çok güzel uygulamaları bulunmaktadır. Bunun için hiçbir ilave kaynak kullanılmadan kamu kurumlarının iyi uygulamalarının transfer edilmesi için harekete geçilmelidir. İnanın çözüm bir talimat kadar yakındır. En büyük temennimiz ise bu anlattıklarımızı anlayan birilerinin çıkmasıdır.

Not: Bazıları Ahmet ÜNLÜ'yü merak ediyor, bazıları da buldum buldum diye Arşimet gibi göklere sıçrıyor. Keşke Ahmet ÜNLÜ'nün kim olduğunun merak edilmesinden ziyade sorunların çözümü için yazdıklarına odaklanılmış olsaydı. Maalesef küçük eleştirilerimiz dahi can sıkmaya yetiyor da artıyor. Yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Ne olur hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Yoksa hesap günü çok çetin olacak vesselam.