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Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı

Vatandaşı kandıran alışveriş sitelerine ceza yolda. Reklam Kurulu firmaların savunmalarını aldı. Yapılan tespitlere göre 104 bin 781 liraya kadar ceza kesilebilecek.
 06 Aralık 2020 07:22
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Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı

Türkiye'de 'Süper Cuma', 'Efsane Cuma' olarak adlandırılan indirim haftasında, tüketicilerden Ticaret Bakanlığına çok sayıda şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı şikayetleri inceledi. Aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu e-Ticaret sitelerinde "sahte indirim" tespit edildi. Şirketlerden savunma talep edildi.

Edinilen bilgilere göre, şirketler salı gününe kadar savunmalarını hazırlayarak Reklam Kurulu'na sunacak. Kurulun, savunmaları da dikkate alarak yapacağı toplantıda bazı dosyaları karara bağlayacağı ve şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi.

Yapılan tespitlere göre 104 bin 781 liraya kadar ceza kesilebilecek. Şirketlerin "indirime gitmiş gibi" reklam yaparak daha yüksek fiyattan ürün satması, tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu oldu. Tüketiciler, Reklam Kurulu'na başvuru yapabiliyor. Bunlar yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçekleşiyor.

Bu yıl 'efsane' haftası tüm kasım ayına yayılırken, online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 25 oranında artış gösterdi. En çok satılan ürünler arasında elektronik ve moda başı çekti. Market kategorisindeki satışlar ise geçtiğimiz yıla göre 5 kat artış gösterdi.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
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