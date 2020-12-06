Aşı mecburi değil

Covid-19 vakalarının her geçen gün artmasıyla ülkeler, salgının sona ermesi için yeni tedbir arayışına girdi. Kimi ülkeler seyahat izni için aşı şartı koymaya hazırlanırken, kimileri de kalabalık yerlere girişlerde mecburi kılmayı düşünüyor. Kimilerinde ise çalışanlara aşı şartı getirilebileceği söylentiler arasında. Polonya ve Slovakya aşı mecburiyetini değerlendirirken Almanya sadece sağlıkçılar için planlıyor, Fransa ve Kanada ise şimdilik sadece ikna etme metodundan yana.

AŞI OLMAYAN UÇAĞA BİNEMEYECEK

İngiltere'de aşı olmayanların restoran, sinema ve spor merkezlerine alınmayacağı dillendiriliyor. ABD'de ilk ve sonraki aşı tarihlerinin yazılacağı aşı kartları gündemde. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise, dijital sağlık pasaportunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Avustralya milli hava yolu şirketi Qantas, uluslararası uçuşlarda aşısızları taşımamayı düşünürken Yeni Zelanda, Güney Kore ve Malezya karara sıcak bakıyor.

HALK İKNA EDİLMELİ

Sağlık Bilim Kurulu ise aşıyı serbest bıraktı; ancak toplumsal bağışıklığın arttırılması için halkın ikna edilmesi kararına vardı. Gazetemize konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de aşı mecburiyeti olmadığını belirterek "Ama devletin salgın durumunda ekstra bazı tedbirleri alma yetkileri var. İyi niyetli olmayan küçük bir grup karşı; geriye kalanlar değil. Aşı çok kısa sürede geliştirildiği, Çin'den alındığı ve Çin henüz verileri açıklamadığı için kararsızlar. Anlayışla karşılamalı, farklı yollarla ikna edilmeliler" dedi.

YA ÖNLENEMEZSE?

Ceyhan şunları söyledi: Türkiye'de aşı karşıtı söylemleriyle aşıdan vazgeçen insan sayısı çok az. Toplum ve dini liderlerin bu işe önderlik etmesi, aşılanma oranını çok yükseltir. Bence, zorunlu aşı yasasından önce bunlar yapılmalı. Salgını önleyemezseniz devletler de bu kararı almak zorunda kalabilir. Zorunlu yaptığınızda aşılanma oranları da yükselecektir.

NEŞRA DURMAZ