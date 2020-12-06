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Cezayir'den getirilen FETÖ'cü hepsini deşifre etti

Cezayir'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini deşifre etti. Eğitim, medya ve esnaf yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulunan Konyalı, sorgusunda 36 FETÖ'cünün ismini verdi.
 06 Aralık 2020 07:40
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Cezayir'den getirilen FETÖ'cü hepsini deşifre etti

Devlet, FETÖ'cülerin peşini yurtdışında da bırakmıyor. Birçok ülkeden onlarca FETÖ'cü paketlenirken, son olarak örgütün Cezayir yapılanmasında faaliyet yürüten Nuh Naci Konyalı ülkeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Konyalı hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Cezayir'de kendisine ait şirket üzerinden örgüte ve örgüt okullarına maddi destek sağladığı tespit edilen Konyalı hakkında Interpol tarafından yakalama emri çıkarıldı. Cezayir'de yakalanan Konyalı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı koordinesinde 23 Kasım'da Türkiye getirildi.

ÇÖKÜŞ VE DAĞILMA

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheli, örgütün Cezayir yapılanmasının deşifresine yönelik önemli itiraflarda bulundu. Cezayir'deki öğrenci, eğitim, medya ve esnaf yapılanmasına yönelik bilgiler aktaran Konyalı, 36 örgüt üyesinin ismini verdi. Bunlardan 23'ü hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunduğu, 13'üyle ilgili ise hiçbir adli işlem bulunmadığı öğrenildi. 15 Temmuz'dan sonra psikolojik çöküş yaşayan örgütün dağılma sürecine girdiğini belirten Nuh Naci Konyalı, Cezayir'de faaliyet yürüten birçok örgüt yöneticisinin farklı ülkelere kaçtığını anlattı. Şüpheli, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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