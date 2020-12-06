Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan ilçede sıkı denetim
|06 Aralık 2020 07:49
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken güvenlik güçleri gün boyunca çarşı ve mahallelerde denetimler gerçekleştirdi.
Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'ini etkileyen karantina tedbirleri alınmış ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında Hükümet meydanı, şehir otogarı, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi. Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını sorgulayan ekipler, akşam 17.00'de kapanması gereken market, bakkal gibi iş yerlerin kapatılmasını, saat 20.00'den sonra kapatılması gereken paket servis yapan işletmelerin kapatılması denetimlerini gerçekleştirdiler. Yüzde 70'i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
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