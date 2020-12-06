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DSÖ'den çok önemli uyarı: Aşı geliyor diye sakın gevşemeyin

Dünya koronavirüsle geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden "Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil" uyarısı geldi.
 06 Aralık 2020 08:15
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DSÖ'den çok önemli uyarı: Aşı geliyor diye sakın gevşemeyin

Hürriyet'ten Nerdun HACIOĞLU'nun haberine göre; Dünya koronavirüsle geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden "Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil" uyarısı geldi.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucunda ışığın görüldüğünü belirterek, "Ancak DSÖ, COVID-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor" dedi.

UZUN BİR YOL VAR

Video konferans yoluyla DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Salgının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar, hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek" diye konuştu.

VİRÜS BİTMEYECEK

DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan da, aşının pandemiye karşı tek başına yeterli olmayacağına vurgu yaptı.

Aşılamaların yaklaşmasıyla krizin sona erdiği şeklinde yanlış bir kanı ve rahatlama oluşmaması gerektiğini belirten Ryan, aşının COVID-19'u sıfırlamayacağını söyledi.

Aşının önümüzdeki yılın başında herkese ulaşmış olmayacağını hatırlatan Ryan, bazı ülkelerin kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti.

Ryan, söz konusu ülkelerin çok sıkı tedbirler almak zorunda olacaklarını, aksi takdirde vakalarda yeni patlamalarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

İLK TOPLU AŞILAMA RUSYA'DA BAŞLADI

İngiltere önümüzdeki hafta toplu aşılamaya başlamaya hazırlanırken, Rusya daha hızlı adım atarak aşılama sürecine başladığını duyurdu.

Dün başkent Moskova'da 5 bin toplu aşılama gerçekleştirildi. Taşra bölgelerinde ise süreç yarın başlayacak.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dünyada ilk kitlesel koronavirüs aşılaması "Sputnik-V" ile yapılıyor.

145 milyon nüfuslu ülkede risk gruplarına öncelik verilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, öğretmenler, yerel yöneticiler ve askerler aşılanacak.

Sputnik, dünyada onay alan ilk aşı olarak aceleye getirildiği yönünde eleştirilmişti. Bu arada aşılama ücretsiz yapılıyor.

KİMLERE AŞI YOK

Moskova Sağlık Departmanı yöneticisi Nataliya Şindryayeva, kanser tedavisi gören hastaların, nezle veya grip türü başka viral enfeksiyon geçirenlerin ve ortalama 3 hafta önce başka bir hastalığa karşı aşı yaptırmış kişilerin CovId-19 aşısı yapmalarının sakıncalı olacağını kaydetti.

Şindryayeva, Rusya'da toplu aşılamanın şu an sadece 18-60 yaş arasındaki grubu kapsadığına da belirtti. Dün Rusya'da 28 bin 782 yeni korona vakası ve 508 ölüm rapor edildi.

PLACEBO AŞI OLANLAR NE OLACAK?

Salgına karşı aşıda umut vaat eden gelişmeler yaşanırken, gözler, aşı denemelerinde placebo etkisini ölçmek üzere gerçekten aşılanmayan deneklere çevrildi.

Bazı çevrelerin, aşı olduğunu düşünen bu kişilerin riske atıldığını söylemesiyle tıp dünyasında etik tartışmalar başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı geliştirme programının başındaki isim Moncef Slaoui, placebo verilen kişilerin ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.

Zira bu kişilerin isimleri, ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin geçen hafta gerçekleştirdiği ve aşılamada öncelikli grupların belirlendiği toplantıda yer almamıştı.

ABD'de kullanımına bu hafta onay gelmesi beklenen Pfizer/BioNTech 44 bin, Moderna ise 30 bin kişi ile geniş çaplı aşı denemeleri yaparken, bu kişilerin yarısının placebo grubunda yer aldığı belirtiliyor.

Ancak denekler, gerçekte hangi aşıyı aldıklarını bilmiyor ve bu da onların hayatını, aşılandıklarını düşünerek riske sokuyor.
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