Uzaktan eğitimde sanal gerçeklik dönemi başlıyor
|06 Aralık 2020 08:51
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Pandemide yüz yüze eğitime ara verildi, uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler televizyon ya da internet üzerinden derslerini takip etmeye başladı. Fakat uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı tartışması gündeme geldi. Bu soruna çözüm olmak için ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren GFDS, sanal gerçekliği eğitimde uygulamak için çalışma başlattı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle öğrencilerin evlerinden sınıf ortamını yaşayabilecekleri bir yazılım hazırlanıyor. Hazırlanan benzer bir programla iş güvenliği eğitimi de sanal gerçeklikle yapılabiliyor.
PLATFORM OLUŞTURDU
GFDS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mert Levent Oğuzata, "Uzaktan eğitime yönelik bir platform oluşturduk. Bu platformla uzaktan eğitimle ilgili zorluk çekilen konulara ilişkin çalışma yapmaya başladık. İlk olarak Let-x iş güvenliği eğitimi başladık. Bulut tabanlı sistem sayesinde önce öğren sonra uygulama metodunu uyguluyoruz. Eğitimlerde verilenlerin, sanal gerçeklik üzerinden uygulanması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA MATEMATİK ÖĞRETECEK
Okullarla ilgili çalışma yaptıklarına dikkat çeken Mert Levent Oğuzata, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bizim amacımız uzaktan eğitim sürecinde nokta atışı şeklinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak. Mesleki eğitimlerin yanı sıra okullara yönelik olarak da çalışma yapmak istiyoruz. Şu anda matematikle ilgili olarak yapay zekayla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Bu kapsamda da çocukların artırılmış gerçeklikle matematik öğrenebilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz."
OSMAN NURİ CERİT
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