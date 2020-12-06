İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama
|06 Aralık 2020 09:13
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Hürriyet'ten Nerdun HACIOĞLU'nun haberine göre; Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.
YENİ YIL SAVUNMASI
Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.
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