1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama

İstanbul'da İHA üretim tesisi yakınında yakalanan iki Rus gazeteci için müdürleri "Yeni yıl çekimleri için gitmişlerdi" dedi.
 06 Aralık 2020 09:13
+Aa- Yazdır
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama

Hürriyet'ten Nerdun HACIOĞLU'nun haberine göre; Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

YENİ YIL SAVUNMASI

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
06 Aralık 2020 09:24		 Sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
06 Aralık 2020 09:05
Gözaltına alınan zanlının yakınları polis ekibine saldırdı: 2 polis yaralı
06 Aralık 2020 06:45		 Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
06 Aralık 2020 06:35
Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı
05 Aralık 2020 21:51		 Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu
05 Aralık 2020 19:59
Tunç Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Aralık 2020 19:37		 Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
05 Aralık 2020 15:28
Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım
05 Aralık 2020 14:57		 Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı
05 Aralık 2020 14:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı09:24 - Joe Biden: ABD'de Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak09:21 - KKTC'den yeni tedbir: 7 gün karantina, 2 bin 255 lira ödeme09:20 - MEB, iki ihaleyle bu yıl 539 milyon TL tasarruf sağladı09:13 - İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama09:10 - Pfizer aşısını Türk şirketi taşıyacak
09:05 - Sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü08:51 - Uzaktan eğitimde sanal gerçeklik dönemi başlıyor08:41 - Koronayı yenen ünlüler anlattı: Bu süreçten nasıl etkilendiler?08:33 - Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?08:22 - Pozitifi kontrol ettir, negatife hemen sevinme08:15 - DSÖ'den çok önemli uyarı: Aşı geliyor diye sakın gevşemeyin
08:04 - Koronavirüs'te ön cephe... Sağlık çalışanları yorgun07:55 - Bu sene de kolay geçmeyecek07:49 - Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan ilçede sıkı denetim07:40 - Cezayir'den getirilen FETÖ'cü hepsini deşifre etti07:31 - Aşı mecburi değil
07:22 - Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
TCDD'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama
Bu sene de kolay geçmeyecek
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
Cezayir'den getirilen FETÖ'cü hepsini deşifre etti
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Aşı mecburi değil
6 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Kamu yönetiminde benchmarking uygulaması ya da acınacak halimiz
Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muni 1
kadir topbaş 1
20.06.2021 Erken Seçim 1
2021 felaket tahminleri 4
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 2
talidomid 2
Şarkıcı yaşar 1
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 2
Din İşleri Yüksek Kurulu 1
soru çözmek 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam