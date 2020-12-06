1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'den yeni tedbir: 7 gün karantina, 2 bin 255 lira ödeme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi.
 06 Aralık 2020 09:21
+Aa- Yazdır
KKTC'den yeni tedbir: 7 gün karantina, 2 bin 255 lira ödeme

KKTC Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanacak yeni kurallarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, yurt dışından gelecek herkes, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla ülkeye giriş yapacak ve 7 gün karantinaya tabi olacak.

KKTC'ye düzenlenecek charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması ise durduruldu.

Hava yolu ile KKTC'ye gelmek isteyenlerin ilgili şirketler tarafından HES kodları kontrol edilerek geliş biletleri kesilecek. HES kodunda temaslı veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmeyecek.

KARANTİNA ÜCRETLERİNİ YOLCULAR ÖDEYECEK

Türkiye'den KKTC'ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olması gerekecek.

Tüm test ve karantina ücretleri, KKTC vatandaşı olsun veya olmasın, ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacak.

Karantina ve test ücreti 2 bin 255 lira olarak belirlenirken, ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler ücretlerini ödediklerine ilişkin dekontla uçuş yapabilecek.

Mevcut kararlar, 8-23 Aralık tarihlerinde geçerli olacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü, ceplerinde böyle aradı
06 Aralık 2020 12:21		 Joe Biden: ABD'de Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak
06 Aralık 2020 09:24
DSÖ'den çok önemli uyarı: Aşı geliyor diye sakın gevşemeyin
06 Aralık 2020 08:15		 Dünyanın en büyük buz dağı eriyor
05 Aralık 2020 18:04
Pfizer CEO'su: Aşının bulaşmayı engellediğinden emin değilim
05 Aralık 2020 16:58		 Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti
05 Aralık 2020 09:59
Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu
04 Aralık 2020 22:37		 Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi
04 Aralık 2020 21:14
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
04 Aralık 2020 11:40		 AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu
04 Aralık 2020 11:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada12:55 - Tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan bebek öldü12:41 - Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor12:38 - Koronavirüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı12:35 - Teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı12:25 - Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor
12:21 - Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü, ceplerinde böyle aradı12:10 - Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı12:02 - Edirne'de yağışlar kasım ayında normale göre yüzde 96 azaldı11:50 - Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti11:47 - Bu ilde kamu kurumlarında görevli engelliler idari izinli sayılacak11:44 - Belediyedeki şube müdürü itfaiye müdürü kadrosuna atanabilir mi?
11:42 - Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal11:33 - Virüsü yenen sağlıkçı çift, en çok başkasına bulaştırmaktan korktu11:29 - MSB: Son bir ayda 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi11:17 - Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'11:15 - Usta bulamayınca başladığı imalat işinde 'ihracatçı' oldu
11:13 - Yargıtay 'bomba var' yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Bu sene de kolay geçmeyecek
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Aşı mecburi değil
Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
İkinci el oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
TCDD'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 2
sahipkıran 1
aşı sıralaması 3
büyük lebowski 1
talidomid 2
Issız sözlük sendromu 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 1
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 2
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 2
ibrahim tatlıses 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam