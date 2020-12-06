Joe Biden: ABD'de Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak
|06 Aralık 2020 09:24
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Dünyadaki neredeyse her dört corona virüs vakasından birinin görüldüğü ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı konuşmada, corona virüs aşısını zorunlu hale getirmenin gerekli olmayacağını söyledi.
Reuters'ın haberine göre Biden, "Başkan olarak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yaptıklarında bunun önemli olduğunu göstereceğim" şeklinde konuştu.
Biden'ın açıklaması, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ilk kez, kendi evlerinde olmadıkları sürece Amerikalılara iç mekanlarda "maske kullanımı" çağrısı yapmasının ardından geldi.
CDC, ABD'nin virüsün "yüksek düzeyde bulaşma aşamasına girdiğini" açıkladı.
100 GÜNLÜK MASKE ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Biden, Amerikalılara 100 gün boyunca maske takma çağrısını da yineledi ve aşı ile maske kullanımının birlikte ölüm oranlarını düşüreceğini kaydetti.
Biden daha önce "Yemin ettiğim ilk gün, halktan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim. Maskeli 100 gün sadece, sonsuza kadar değil. 100 gün" demişti.
Perşembe günü Biden, CNN'e, güvenliğiyle ilgili olası endişeleri gidermek için kamuoyu önünde aşı yaptırmaktan mutluluk duyacağını söylemişti. Üç eski ABD Başkanı, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da kamuoyu önünde aşılanmaya hazır olduklarını açıklamışlardı.
ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısını yaptıracağı belirtildi.
Pew Research, 20 Kasım'da Covid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.
Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.
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