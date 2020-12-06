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Sokağa çıkma yasağı market raflarını boşalttı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde tüketici marketlere akın etti. En çok temel gıda ürünleri ile, atıştırmalık satın alındı. Bakkal ve marketlerin satışı % 17 arttı, raflar boşaldı. Perakendeciler "Stoklar yeterli" diyor
 06 Aralık 2020 09:31
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Sokağa çıkma yasağı market raflarını boşalttı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle perşembe ve cuma günü marketlere akın edenler, salgının ilk dalgasında marketlerde yaşanan görüntüleri aratmadı. Pek çok marketin un, şeker, bakliyat rafları boşalırken, benzin istasyonları raflarına daha önce bulunmayan un, bakliyat ve makarna ürünlerini dahil etti. Marketlerde en yoğun reyonlardan biri de atıştırmalık ve içecek oldu. Hafta sonunu sinema ve oyun keyfine ayıran tüketici bu kategorideki satışları artırdı.

BENZİNLİKTE MAKARNA

Benzin istasyonları da acil ihtiyaçlar için raflarına daha önce yer vermedikleri un, makarna, bakliyat ürünlerini dahil etti. Benzin istasyonu çalışanları, "Hafta sonu dönüşümlü olarak ya cumartesi ya da pazar açık oluyoruz. Acil ihtiyaçlar için raflara bu ürünleri de yerleştirdik. Satın alan da çok oluyor" bilgisini verdi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise vatandaşların panik olmaması gerektiğini belirterek, "Herhangi bir stok sorunu yaşanmaz. Ancak buna rağmen vatandaşlar hem kendilerini hem de marketlerde çalışan elemanların sağlığını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

MARKET AÇIK, PANİK YOK

Sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaşların panik olmalarını gerektirecek bir durum olmadığını, stok yapmanın da yersiz olduğunu anlatan Düzgün, "Marketler zaten açık, raflar boşaldıkça yenisi hemen rafa diziliyor'' dedi. Araçla dışarı çıkamayacak tüketicinin marketlere akın ettiğini kaydeden Düzgün, "İnsanlar haftalık market alışverişlerini yaptı ama bir alırken iki aldı. Sepet ortalaması arttı. Hafta sonu alışverişleri de hiç azımsanacak gibi değil. Bu kadar alışverişi beklemiyorduk" diye konuştu.

BAKKAL VE MARKETLERİN SATIŞI YÜZDE 17 ARTTI

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre; Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte sokağa çıkma yasağının başladığı 4 Aralık'ta en çok atıştırmalık, alkolsüz içecekler ve kuruyemiş kategorilerinde ürünler alındı. 4 Aralık 21.00 itibarıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bakkal ve market alışverişlerinde satış hacmini bir önceki haftaya göre yüzde 17 arttırdı. Geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını kaydederek, trendleri analiz eden Trendbox verilerine göre, 4 Aralık'ta alışverişin en yoğun olduğu saatler 19:00 ve 20:00 olurken, 11 Nisan yasağı öncesinin aksine bu defa vatandaşın temel gıda ürünlerinde stok yapmadığı gözlendi. Bunda yasak günlerinde temel ihtiyaçların karşılanacağı bakkal, market, kasap ve fırın gibi işyerlerinin saat 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğinin önceden açıklanması etkili oldu.

UZUN SIRALAR OLUŞTU

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hem marketlerinde hem de CarrefourSA.com'da ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, mağazalarında cuma akşamı uzun sıralar oluştuğunu söyledi. Kartallıoğlu, pandemi dönemiyle birlikte market yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Mevcut marketlerimizin yenileme faaliyetlerine ara vermedik, reyonlarımızda tek bir ürünü dahi eksik etmedik" dedi. Hafta sonu belirlenen saatlerde açık olduklarını ve müşterilerin panik yapmalarına gerek olmadığını ifade eden Kartallıoğlu, en çok satılan ürünlerin kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyvesebze, hijyene yönelik ürünler olduğunu kaydetti.

Sabah
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