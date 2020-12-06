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Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak fikrinin değiştiğini belirterek, "Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim" dedi.
 06 Aralık 2020 09:47
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Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti

'Alman aşısı mı, Çin aşısı mı' tartışmasına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.

Hakan, "Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş..." diyerek, Çin aşısı için sıraya girdiğini söyledi.

Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce... Gönlüm Alman aşısından yanaydı.

Çünkü rahmetli babam, 'Alman arabasından şaşmayacaksın. Alman yaparsa sağlam yapar' ekolündendi. Onun tavsiyesini göz önünde bulunduruyordum. Üstelik Alman aşısında Uğur ve Özlem hocalar gibi yerli ve milli unsurlar da başat rol oynuyor ki bu da bir artı puandı.

Ama Fahrettin Koca ile konuşunca... Bu yaklaşımım acayip sarsıldı.

Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha zahmetliymiş... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik geleneksel yöntemle üretiliyormuş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş...

Son durumum şudur: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim."

Bakan Koca: Çin'den getirilen aşı, geleneksel yöntemlerle üretilen bir aşı
Hürriyet
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