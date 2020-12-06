Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
|06 Aralık 2020 09:47
|+Aa- Yazdır
'Alman aşısı mı, Çin aşısı mı' tartışmasına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.
Hakan, "Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş..." diyerek, Çin aşısı için sıraya girdiğini söyledi.
Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce... Gönlüm Alman aşısından yanaydı.
Çünkü rahmetli babam, 'Alman arabasından şaşmayacaksın. Alman yaparsa sağlam yapar' ekolündendi. Onun tavsiyesini göz önünde bulunduruyordum. Üstelik Alman aşısında Uğur ve Özlem hocalar gibi yerli ve milli unsurlar da başat rol oynuyor ki bu da bir artı puandı.
Ama Fahrettin Koca ile konuşunca... Bu yaklaşımım acayip sarsıldı.
Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha zahmetliymiş... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik geleneksel yöntemle üretiliyormuş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş...
Son durumum şudur: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim."Bakan Koca: Çin'den getirilen aşı, geleneksel yöntemlerle üretilen bir aşı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pakistan Başbakanı'ndan Diriliş Ertuğrul övgüsü
06 Aralık 2020 09:41
|Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu
05 Aralık 2020 15:19
|Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
05 Aralık 2020 00:51
|Acun Ilıcalı'dan Deniz Zeyrek'e sert yanıt: Kininizi kusmaya devam edin!
03 Aralık 2020 17:11
|İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı
03 Aralık 2020 11:00
|Ünlülerin sörf eğitmeni koronavirüse yenildi
02 Aralık 2020 18:45
|Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz
01 Aralık 2020 16:27
|Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi
01 Aralık 2020 14:38
|Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık
01 Aralık 2020 10:47
|TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
30 Kasım 2020 14:26