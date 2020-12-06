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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 06 Aralık 2020 09:51
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yürücekler Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 10.00'dan itibaren karantina uygulanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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