Norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlanmaya başladı

Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye gibi çok sayıda il milli eğitim müdürlüğü norm fazlası öğretmen atama duyurularını yayımladı. Başvuruların Aralık ayı içinde alınası ve yine Aralık ayı içinde açıklanması bekleniyor.

Norm fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçedeki okulları tercih etmesi halinde ilçe önceliği de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesi şu şekidedir:

"(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır."

Ancak yönetmelikteki bu açık hükme rağmen, Samsun il milli eğitim müdürlüğü ilçe dışına yapılacak tercihlerin dikkate alınmayacağını belirtmiştir.