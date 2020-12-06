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12 gün sürecek bütçe maratonu TBMM'de başlıyor

Genel Kurulda, aralıksız 12 gün sürecek 2021 yılı bütçe maratonu yarın başlıyor. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmelerde bu hafta, TBMM'nin yanı sıra 13 bakanlığın bütçesi ele alınacak
 06 Aralık 2020 11:02
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12 gün sürecek bütçe maratonu TBMM'de başlıyor

Meclis'in, yarın başlayıp kesintisiz 12 gün sürecek 2021 yılı bütçe maratonunda, kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 12.00'de toplanarak 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesini sunacak.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Bu hafta 2021 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi ise şöyle:

- 8 Aralık Salı: TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, RTÜK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı.

- 9 Aralık Çarşamba: Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

- 10 Aralık Perşembe: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

- 11 Aralık Cuma: Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı.

- 12 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

- 13 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

Ayrıca KİT Komisyonu, denetimlerini bu hafta da sürdürecek. Komisyon, 8 Aralık Salı günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, çarşamba günü de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek.
Anadolu Ajansı
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