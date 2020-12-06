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Bakan Pakdemirli'den organik süt üreticisi kadın çiftçiye 'desteklerin süreceği' sözü

Pakdemirli, Silivri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibeyle organik süt üretim işletmesine güneş enerji paneli kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü
 06 Aralık 2020 11:04
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Bakan Pakdemirli'den organik süt üreticisi kadın çiftçiye 'desteklerin süreceği' sözü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Pakdemirli, Silivri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibeyle organik süt üretim işletmesine güneş enerji paneli kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Bakan Pakdemirli'ye güneş panelleri ve çiftliğin bazı bölümleri gösterildi.

Pakdemirli, çiftliğe önemli bir yatırım yapıldığını belirterek, "Yatırım yapılan 435 bin liranın 217 bin lirasını biz vermişiz hibe tutarı olarak. 20 yıla yakındır da hastalıktan ari işletme sertifikasına sahipmişsiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Özellikle Trakya bölgesinin bu konuda hastalıktan ari bölge olma konusunda başı çektiğini aktaran Pakdemirli, "İşletmelerimiz de hakikaten yüz güldürecek işler yapıyor. Kadın girişimci olmanız da bizim için son derece önemli. Biz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, yeni yatırımla birlikte kapasitenin artırılması talebinde bulundu.

Çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen, bu talep üzerine, kapasitenin artırılmasından önce hedeflerinin; ineklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak ve onları 25 yıl yaşatmak olduğunu, güneş enerji panelleri sayesinde meraları sulayarak inekleri sadece otla besleme hayalleri bulunduğunu söyledi.

Pakdemirli, bunun üzerine, "Gidip fabrikadan yem almak değil, özellikle belli bir sayının üzerinde hayvana sahip olan işletmelerin mutlaka intansif tarımın içerisinde olması gerekiyor. Burada meralar da kullanılabilir. Çevrenizde bu meraların olması güzel." ifadelerini kullandı.

Sökmen, sütün litresini kaç liraya sattıklarının sorulması üzerine, hastalıktan ari oldukları ve organik süt ürettiklerini belirterek, ürünü kendilerinin satma ruhsatı bulunduğunu ve 10,5 liraya satış yaptıklarını anlattı.

- "Yıllık 120 bin liralık elektrik gideri sıfırlanacak"

Saliha Aysun Sökmen, Bakan Pakdemirli'ye hitaben, "Çok teşekkür ediyorum. Bu işler ekip işleri... Önce ilçe müdürlüğümüzün, sonra il müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın destekleri çok kıymetli. Biz çiftlikte 30 kişilik bir ekibiz. Hayali kuran kadın girişimci benim ancak arkamda 30 kişi var. Sizlere de bu konuyu takdir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin, "Salgın sonrası çayınızı içmeye geliriz." demesi üzerine Sökmen, kendilerinin süt ürettiğini ve süt ikram etmek istediklerini söyledi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, görüntülü görüşmede verdiği bilgide, işletmenin yaklaşık 20 yıldır hastalıktan ari olduğunu belirterek, "Sütlerini de kendileri pazarlıyorlar. Pazar konusunda da sıkıntıları yok. Yıllık 120 bin civarında elektrik parası ödüyor. O gider sıfırlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'da tarım ve hayvancılıkta yıllık 80 milyon lira hibe veriyoruz"

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapılan tarım ve hayvancılığa değinerek, şehrin, manda varlığı bakımından Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

İstanbul'da 115 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, 100 bin hektarlık ekili tarım alanı varlığı söz konusu olduğunu aktaran Karaca, kentin, ekonomi, tarih, kültür, turizm alanlarında olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da öne çıktığını vurguladı.

Karaca, bu işletmeye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibeli güneş enerjisi sistemi kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftlik, elektrik için yıllık 120 bin lira gibi bir rakam ödüyordu. Hatırı sayılır bu gider, tamamen yenilenebilir enerjiyle doğadan karşılanacak. İşletme, yılık 120 bin lira kara geçecek. KDV hariç 434 bin lira olan bedelin 217 bin lirasını biz ödeyeceğiz. Sadece bu alanda değil, İstanbul'da tarım ve hayvancılıkta değişik kalemlerde yıllık 80 milyon liraya yakın destek ödüyoruz. Bu destekler sürecek. Yeni destekleme programına ilişkin tebliğ yayımlandı. Çiftçilerimizi, hayvancılarımızı, gıda işletmelerinde kurutma, kapasite artışı gibi konuları da kapsıyor. Bize gelirlerse elimizden gelen bütün yardımı sunacağız. Bu yıl da yüzde 50 hibe desteğimiz sürüyor."

- "Tarlaları ekonomik biçimde sulama imkanımız oldu"

Çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ise sahip oldukları 250 inekten yılda 600 ton süt ürettiklerini belirterek, "Bunun biraz daha aşağı inmesini planlıyoruz. Tahılı sıfırlayıp onları sadece otla beslemek istiyoruz. Amacımız, ineklerimizin 25 yıl süreyle yaşamlarını sürdürmeleridir. Bugün Bakanımız kurulan güneş enerji sistemi projesini desteklemek için bizi aradı. Yüzde 50 hibe teşvik alacak bir proje... Otlamaya dayalı bir hayvancılık yapmak istediğimiz için daha ekonomik bir enerji sayesinde kiraladığımız tarlaları meralaştırmak üzere ekonomik bir biçimde sulamak olanaklı olacak." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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