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Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı: "Biz tapu işlemlerinde nüfus cüzdanı istemiyoruz artık. T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. T.C. kimlik numarasına göre MERNİS'le bağlantı kuruyoruz. Kimlik bilgilerini orada teyit ediyoruz"
 06 Aralık 2020 11:17
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Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda her işlemin artık internet üzerinden teyit edilmesiyle art niyetli insanların yeni yönteminin, tapu sahiplerine benzer kişileri "dublör" olarak kullanmak olduğunu belirtti.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tapudaki dolandırıcılıkların genelde kimlik, vekalet, veraset intikal belgesi üzerinde oynanarak yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Son yıllarda işlemlerin internet üzerinden yapıldığını anımsatan Adlı, "Artık birçok kamu kurumuyla biz manuel iş yapmıyoruz. Tamamen sistemleri konuşturarak bilgi teyit ediyoruz, bilgi akışı sağlıyoruz. Böyle olunca biz tapu işlemlerinde nüfus cüzdanı istemiyoruz artık. T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. T.C. kimlik numarasına göre MERNİS'le bağlantı kuruyoruz. Kimlik bilgilerini orada teyit ediyoruz. Kişi vekaletle geldiyse bu sefer noterlerle bağlantı kuruyoruz, vekaleti orada teyit ediyoruz. İntikal belgesiyle ilgili olunca UYAP'la bağlantı kuruyoruz, Adalet Bakanlığı ile teyit ediyoruz. Bu alanlar daralınca bu sefer sahteciliğe meyilli art niyetli insanlar bu sefer farklı yöntemlere başvurmaya çalıştılar, dublör kullanıyorlar. Dublörle sahte vekalet tanzim edip onunla gelip işlem yapmaya kalkıyorlar." diye konuştu.

- "Zafiyetin olduğu noktaları memurlarımız zaman içinde çok iyi öğreniyorlar"

Tapu müdürlüklerinde görevli personelin, alanında eğitimli kişilerden oluştuğunu ve ayrıca hizmet içi eğitimler aldığını belirten Adlı, "Zafiyetin olduğu noktaları memurlarımız zaman içinde çok iyi öğreniyorlar. Böyle olunca da bu tür art niyetli insanların, bu tür olaylarını ortaya çıkarabiliyorlar. Sadece bu sene 25 milyar lira değerindeki sahteciliğin önüne geçti arkadaşlarımız; çok büyük bir rakam. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar." dedi.

Personelin dikkati ve yapılan bağlantılarla bu kişilerin tespit edildiğini belirten Adlı, emniyetle iş birliği yapılarak bu kişilerin yakalandığını ve ciddi oranda sahteciliğin önüne geçildiğine dikkati çekti.

Uzun zamandır el değiştirmeyen gayrimenkullerin tespit edildiğini veya yaşlı insanların gayrimenkulleri üzerinde sahtecilik yapılmaya çalışıldığını anlatan Adlı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Tavsiyem, her halükarda bizdeki bilgilerini güncellesinler. Çünkü bizdeki bilgiler güncel olursa biz tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki 'şu anda şöyle bir işlem' var. O telefon numarası bizde yoksa bu haberleşmeyi sağlayamıyoruz. Onun için bu bilgileri güncellerlerse gayrimenkulleriyle ilgili bütün işlemlerden cep telefonlarına gideceği için haberdar olurlar. Dolayısıyla bu tür şeylerin önüne geçerler. Bu güncellemeyi e-Devlet kapısı üzerinden, çok rahat bir şekilde yapabilirler."
Anadolu Ajansı
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