Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü, ceplerinde böyle aradı
Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex, gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vazgeçerek basın toplantısına başladı.
|06 Aralık 2020 12:21
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex, gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vazgeçerek basın toplantısına başladı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.
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