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Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal

FETÖ faaliyetleri çerçevesinde Alevi kesimle irtibatı sağlayan sözde "imam" ve "emniyet imamı" olarak görev yapan Uysal'ın zaman zaman ABD'ye giderek örgüt elebaşının toplantılarına katıldığı belirlendi
 06 Aralık 2020 11:42
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Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, örgütün dikkati çeken yöneticileri arasında bulunan 1952 doğumlu Süleyman Uysal, Fetullah Gülen'in 1980'li yıllarda arandığı dönemde, İzmir'de onun adına faaliyetlerde bulundu.

Örgütün yayın organlarından Samanyolu TV'de 1990'larda bazı görevler üstlenen Uysal, kanalın Doğu ve Güneydoğu Anadolu sorumlusu olduğu yıllarda Tunceli ve civarında örgütün Alevilerle ilişkilerini sağlamaya çalıştı.

Örgüt içerisinde "Kara Süleyman" olarak da bilinen Uysal, örgüt faaliyetleri kapsamında Hasanoğlan Polis Meslek Okulundaki öğrencilerin "abiliği"ni yaptı. Uysal, FETÖ'nün sözde "emniyet imamı", "Van imamı", "Tunceli imamı" ve Alevi kesimle irtibatı sağlayan "imam" olarak da örgütsel faaliyetlerini yürüttü.

FETÖ tarafından Alevileri örgüte kazandırmak için görevlendirilen Uysal, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır'da 2013'te temeli atılan "cami-cemevi projesi"ni gerçekleştirmek için çaba harcadı.

- Gülen'e yasa dışı elde edilen kayıtları götürüyordu

Hakkındaki tespitlere göre Uysal, zaman zaman ABD'ye giderek Gülen'e yasa dışı ses ve görüntü kayıtlarını teslim ediyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ Çatı Davası" olarak bilinen dava dosyasında beyanı bulunan tanıklar, Uysal'ın örgüt içerisindeki faaliyetlerini anlattı.

Aynı dosyada beyanı bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Uysal'ın örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğunu söyledi.

Örgütten kendi isteğiyle 1990'ların sonunda ayrılan Ahmet Keleş, Uysal'ın örgüt elebaşı Gülen ile direkt irtibatlı olduğunu bildirirken, örgütten ayrılan bir başka isim olan Nurettin Veren de Uysal'ın örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin değerlendirdiği "tayin heyeti"nde yer aldığını aktardı.

Gizli tanık "Kasırga" ise Gülen'in ABD'de yaptığı rutin toplantılara katılan FETÖ yöneticileri arasında Uysal'ın ismini de saydı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun da "İn" adlı kitabında, "Türkiye genelindeki Emniyet içerisindeki cemaatten sorumlu şahıs ve Türkiye imamı Süleyman Uysal'dır. Fetullah Gülen ile ayda bir ABD'de görüşür. Fetullah Gülen'in talimatını altındaki imamlar vasıtasıyla emniyetteki tüm birimlere ulaştırır." ifadelerine yer verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki "FETÖ Çatı Davası"nda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Uysal, bu dava açılmadan önce, 9 Ağustos 2014'te yurt dışına firar etti.
Anadolu Ajansı
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