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Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor

Yılın 11 aylık döneminde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Kasım sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle toplam satışlar içinde yüzde 70,5 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29,5 pay aldı
 06 Aralık 2020 12:25
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Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor

Türkiye'de otomatik vites otomobiller giderek daha fazla tercih sebebi olurken, otomatik vites otomobil satışları Ocak-Kasım 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 arttı.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi dünya genelinde ve Türkiye'de artmaya devam ediyor.

- Otomatiğin payı yüzde 70,5 oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın 11 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107'ye ulaştı.

Kasım sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle toplam satışlar içinde yüzde 70,5 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29,5 pay aldı. Böylece yılın 11 aylık döneminde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,3, satış adedi de 216 bin 154 adet olmuştu.

Bu yılın 11 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 72,8 artış gösterdi.

- E ve F segmentin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93,4 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,9 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 59 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

- Pazardan en çok payı sedan otomobiller aldı

Öte yandan, kasım sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 payla SUV ve yüzde 23,3 payla da hatcback otomobiller takip etti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

OTOMATİK ŞANZIMANOcak-Kasım 2019Adet Pay(%) Ocak-Kasım 2020 Adet Pay(%)

Değişim

(%)

A (Mini)64283,6 2.506 93,4290,3
B (Entry)38.58050,874.880 59,094,1
C (Compact)132.79468,3 229.956 68,973,2
D (Medium)33.93297,250.298 99,848,2
E (Luxury)7.666100,012.202 100,059,2
F (Upper Luxury)2.540100,0 3.620 100,042,5
Toplam216.15468,3373.462 70,572,8
Anadolu Ajansı
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