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Koronayı atlatan İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: Kafalarına göre ilacı kesiyorlar

Elazığ'da daha önce Covid-19 hastalığını ağır geçiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, toplumda ilaç kullanımı ile ilgili büyük bir yanılgının olduğunu belirterek, "Kafalarına göre ilacı kesiyorlar. Bunun sonucunda daha kötü bir şekilde bize gelebiliyorlar. Hiçbir hekim, hastasını kötü etmek için ilaç vermez, öncelikle herkesin bunu anlaması gerekiyor" dedi.
 06 Aralık 2020 13:09
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Koronayı atlatan İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: Kafalarına göre ilacı kesiyorlar

Elazığ Mediline Hastanesi Dahiliye Bölümü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, toplumda Covid-19 hastalığında ilaçların kullanımı ile ilgili ciddi bir yanılgının olduğunu belirtti. Daha önceden bu hastalığı ciddi bir şekilde yaşayan Uzm. Dr. Yalçınkaya, ilaçların kullanılmaması sonucunda vatandaşın virüsten ciddi bir şekilde etkilendiği gözlemlediklerini söyledi.

İnsanların Covid-19 hastalığını, diğer mevsimsel salgınla karıştırdıklarını ve durumun ciddiyetinde olmadıklarını dile getiren Dahiliye Bölümü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "İnsanlar, korona virüs hastalığını hala bir grip veya enfeksiyon hastalığı gibi düşünmekte ve destek tedavisi ve bitkisel tedavilerle kontrol altına alınacağını zannetmekte. Öncelikle, Covid-19 hastalığı sistemik inflamatuar bir hastalık. Bu hastalık pek çok organı etkilemekte ve bu nedenle doktorlarınız önerilerine uymanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Covid-19 hastalığında fiziksel muayenenin önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yalçınkaya, "Özellikle hastalar, antikor veya sürüntü (PCR) testi baktırmak istiyorum diye geliyorlar. Bizim de en çok kullandığımız, sürüntü testidir. Bu test, insan vücudundaki virüsün üretilmesine dayanarak ortaya konulan ve hastalığın ilk evrelerinde pozitif bir testtir. Bu testler bir hafta içerisinde negatife de dönebiliyor. Ayrıca iki tür antikor testimiz var, birincisi şuan bakılan immunoglobulin m, diğeri ise immunoglobulin g testidir. Onun dışında kliniğimizde yaptığımız Covid antijen testimiz var. Hastalar değerlendirilirken, fizik muayene çok önemli" şeklinde konuştu.

"Kafalarına göre ilacı kesiyorlar"

Salgının hep birlikte hareket edilerek yönetilebileceğinin altını çizen Yalçınkaya, "Korona virüs, bağışıklık yanıta göre şekillenen bir hastalık. Kişiye özgü tedavi veya kişiye özgü bir tanı algoritması var. Şu anda rutin olarak kullandığımız ilaç favipiravirdir. Bu ilaç, virüsün ilerlemesini engelliyor. Bununla ilgili toplumda büyük yanılgı var ve kimse ilaç kullanmak istemiyor. Kafalarına göre ilacı kesiyorlar. Bunun sonucunda daha kötü bir şekilde bize gelebiliyorlar. Hiçbir hekim, hastasını kötü etmek için ilaç vermez, öncelikle herkesin bunu anlaması gerekiyor. Favipiravir ilacı, virüs üremesini durduran bin antiviral ilaçtır, yanı tıpkı bir antibiyotik gibidir. Tabi ki de bulantı, kusma, baş dönmesi gibi yan etkileri olabiliyor. En büyük yan etkisi, karaciğer enzim yüksekliği ancak biz, ilaç verdiğimiz hastalarda bunun kontrolünü yapıyoruz. Halkımızın bu aşamada biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Bu salgını yönetmemiz için beraber hareket etmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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