Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün testi pozitif çıktı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|06 Aralık 2020 13:14
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.
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