Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, 53 KPSS PUANLI ADAYLARI İTFAİYE ERİ OLARAK ALDI CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kaç gün önce, 'KPSS'de başarılı olana sözlüde düşük puan verip eleniyor" demişti. CHP'li Muğla Büyükşehir belediyesi tam da Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımında KPSS puanına göre ilk 12'de yer alan tüm adayları eleyip, 176 kişinin girdiği sözlü sınavda en sonda yer alan adayları kazandırdı.