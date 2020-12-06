1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakaya giden ambulans devrildi

Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı. Hafif yaralanan ambulans ekibinde bulunan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
 06 Aralık 2020 14:32
+Aa- Yazdır
Vakaya giden ambulans devrildi

Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı. Hafif yaralanan ambulans ekibinde bulunan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Efendibey Mahallesi Amas yolu Hurdacılar kavşağında meydana geldi. Cami imamı Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı Renault marka otomobil, korona virüs hastasının solunum sıkıntısı çektiği ihbarına giden Mustafa Gönç yönetimindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan dönen ambulans yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada ambulanstaki sürücü Mustafa Gönç, sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciler ambulans ile otomobili yoldan çekerek yolu tekrar trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı
06 Aralık 2020 16:10		 KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü
06 Aralık 2020 16:08
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama
06 Aralık 2020 14:50		 Tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan bebek öldü
06 Aralık 2020 12:55
Koronavirüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı
06 Aralık 2020 12:38		 Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'
06 Aralık 2020 11:17
Küçükçekmece'de seyir halindeki TOMA devrildi
06 Aralık 2020 09:55		 Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
06 Aralık 2020 09:24
Sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
06 Aralık 2020 09:05		 Gözaltına alınan zanlının yakınları polis ekibine saldırdı: 2 polis yaralı
06 Aralık 2020 06:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Küresel ısınmadan etkilediler, son 10 yıldır gitmiyorlar16:17 - Van Gölü çekilince mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı16:15 - Kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler16:13 - Lastikler arasında 700 yıllık tarihi şapel16:10 - Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı16:08 - KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü
16:05 - Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi15:55 - Marmara sahillerinde denizanası yoğunluğu15:40 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor15:33 - Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı belli oldu15:23 - Potansiyel aşılar, Türkiye'de de denenmeye başlandı15:19 - Terör örgütü PKK'da tepeden tırnağa panik havası hakim
14:59 - Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL14:57 - Üç bin kişinin karantinada olduğu ilçede caddeler yıkanıyor14:54 - 'Aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemli'14:50 - İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama14:41 - O ilde pandemi hastanesi önünde korkutan ambulans yoğunluğu
14:32 - Vakaya giden ambulans devrildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Bu sene de kolay geçmeyecek
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı!
Aşı mecburi değil
İkinci el oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı
Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi hissettiren şarkılar 5
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 1
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 1
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 2
Sanatçılara 1000'er lira projesi 1
aşıda çip olduğu iddiası 1
şu anda dinlenen türkü 1
şu anda dinlenen şarkı 2
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam