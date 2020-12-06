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Üç bin kişinin karantinada olduğu ilçede caddeler yıkanıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında caddeler deterjanlı suyla yıkanıyor.
 06 Aralık 2020 14:57
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Üç bin kişinin karantinada olduğu ilçede caddeler yıkanıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında caddeler deterjanlı suyla yıkanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da vaka sayasının yüzde 125 arttığını açıklamasının ardından Kırıkhan Belediyesi de harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama dolayısıyla boşalan Kanatlı Caddesini baştan sona deterjanlı suyla yıkadı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, korona illetinin son zamanlarda Hatay'ı, Kırıkhan'ı kötü bir şekilde vurduğunu ifade ederek, "Karantina altında olan insan sayımız gün geçtikçe artıyor. Ben bir Covid atlatan belediye başkanı olarak sizlere şunu söylüyorum. Bakın Covid atlattım ama bir değil iki maske takıyorum. Bunu yaşayanlar bilir benim vatandaşımdan ricam kurallara riayet edelim bu illeti gelip başkası durduracak değil bu illeti en çok biz yakınlarımızdan alırız çünkü sosyal mesafeyi biz onlarla koruyamıyoruz. Sizlerden ricam sevdiklerimiz için çocuklarımız için geleceğimiz için kurallara uyalım" dedi.

Kırıkhan'da 3 binin üzerinde kişinin karantinada olduğunu vurgulayan Başkan Yavuz, "Kırıkhanlı hemşehrilerimiz ne olur dikkat edelim. İşimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım. 1 aylık bir zaman kaldı. Bu 1 aylık süreç içerisinde aşılarla beraber bu illeti hep beraber yeneceğiz. 1 ay daha sabır edelim. Kalabalıklardan, düğünlerden, cenazelerden sosyal mesafeyi koruyarak uzak duralım" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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