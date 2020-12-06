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Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde

Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 06 Aralık 2020 19:00
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Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde

Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun' ifadelerini kullandı.

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