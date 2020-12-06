Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde
|06 Aralık 2020 19:00
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi
06 Aralık 2020 16:05
|Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Kovid-19'a yakalandı
05 Aralık 2020 21:39
|Prof. Dr. Duygu Perçin: Çin aşısı değerli bir aşı
05 Aralık 2020 20:01
|Hayatını kaybeden sayısı 200'e yaklaştı
05 Aralık 2020 19:10
|Pfizer CEO'su: Aşının bulaşmayı engellediğinden emin değilim
05 Aralık 2020 16:58
|Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
03 Aralık 2020 22:31
|Prof. Dr. Özpolat: Uzun vadeli yan etkileri henüz bilinmiyor
03 Aralık 2020 22:27
|'Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı'
03 Aralık 2020 21:08
|Bir hafta sonunda iki testi negatif çıkan sağlıkçı göreve dönüyor
03 Aralık 2020 20:05
|TTB: Beş doktor daha koronavirüs nedeniyle vefat etti
03 Aralık 2020 19:52