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Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi

Pfizer'in, koronavirüs (Covid-19) aşısının Hindistan'da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.
 06 Aralık 2020 16:05
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Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi

Pfizer'in , BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı için İngiltere ve Bahreyn'in ardından Hindistan'da da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.

Pfizer, Hindistan Genel İlaç Denetleyicisi'nden (DCGI) koronavirüs aşısı için acil kullanım izni isteyen ilk ilaç firması oldu.
DHA
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