Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi
Pfizer'in, koronavirüs (Covid-19) aşısının Hindistan'da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.
|06 Aralık 2020 16:05
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