1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü

Antalya'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin tabancayla kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasının butonuna bastığını anlatan A.K., "Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk" dedi.
 06 Aralık 2020 16:08
+Aa- Yazdır
KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü

Antalya'da polisi harekete geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.

A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.'yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

A.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., "Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı. Ayrılmayınca, KADES uygulaması yardımıyla polise haber verdim. Polis gelmeden önce gitti. Polis ayrıldıktan sonra yeniden geldi ve bu kez oturduğum apartmanın karşısındaki binaya çıktı. Ben 4'üncü katta otururken, o karşı apartmanda 5'inci kata çıkmıştı. Bir ara sigara içmek için balkona çıktığımda onu fark ettim. Karşı bina ile aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Silahı bana doğrultunca içeri kaçtım ve KADES uygulamasını kullandım" dedi.

'HEDEF BEN VE İKİ KIZIMDI'

Yaklaşık 3 dakika içerisinde polis ekibinin geldiğini ifade eden A.K., "Ekip gelene kadar karşı binadan inerek bizim apartmana girdi. Dairenin kapısını tekmelemeye başladı. Kapıyı kırmaya çalıştı. Polis gelince 'Bana yaklaşmayın, kendimi vururum' diyerek tehdit etmeye başladı. Polis de 3'üncü kattan bizim olduğumuz kata çıkamadı. Hedef ben ve iki kızımdı. Dairedeki annesi oğlunun gitmesini istiyordu. O ise beni ve kızlarımı öldürüp öyle gideceğini söyledi" diye konuştu.

Elindeki silahla ateş edince olay yerine özel hareket polisinin geldiğini anlatan A.K., "Özel harekat polisi itfaiye merdiveniyle çatıya indi. Bu arada, 3-4 gaz bombası attılar. Kısa sürede etkisiz hale getirildi. Biz de bu şekilde kurtulmuş olduk" dedi.

'HAYATIMI KADES'E BORÇLUYUM'

Hayatını KADES'e borçlu olduğunu söyleyen A.K., sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce telefonla polisi aradığımda 15-20 dakika sonra ekip gelmişti. Ancak KADES uygulaması açık olduğu takdirde polis 3-5 dakika gibi kısa sürede geliyor. Kadınlarımız tehlike anında mutlaka uygulamayı kullanmalı. Ancak öncesinde telefonlarındaki konumları mutlaka açık olmalı. Uygulama yüklü olmasaydı, o kapıyı zaten tekmeliyordu ve kapı anahtarının olduğu taraf çatlamıştı. Polis 15-20 dakikada gelirdi ve o kapı kırılırdı. İçeri girmiş olurdu. Biz o zaman ölmüştük. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakika içinde geldi ve kurtulduk. Polis ekiplerinden Allah razı olsun. Belki de ben burada olmazdım. Dünkü şoku hala atlatamadım."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı
06 Aralık 2020 16:10		 İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama
06 Aralık 2020 14:50
Vakaya giden ambulans devrildi
06 Aralık 2020 14:32		 Tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan bebek öldü
06 Aralık 2020 12:55
Koronavirüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı
06 Aralık 2020 12:38		 Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'
06 Aralık 2020 11:17
Küçükçekmece'de seyir halindeki TOMA devrildi
06 Aralık 2020 09:55		 Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
06 Aralık 2020 09:24
Sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
06 Aralık 2020 09:05		 Gözaltına alınan zanlının yakınları polis ekibine saldırdı: 2 polis yaralı
06 Aralık 2020 06:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Küresel ısınmadan etkilediler, son 10 yıldır gitmiyorlar16:17 - Van Gölü çekilince mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı16:15 - Kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler16:13 - Lastikler arasında 700 yıllık tarihi şapel16:10 - Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı16:08 - KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü
16:05 - Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi15:55 - Marmara sahillerinde denizanası yoğunluğu15:40 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor15:33 - Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı belli oldu15:23 - Potansiyel aşılar, Türkiye'de de denenmeye başlandı15:19 - Terör örgütü PKK'da tepeden tırnağa panik havası hakim
14:59 - Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL14:57 - Üç bin kişinin karantinada olduğu ilçede caddeler yıkanıyor14:54 - 'Aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemli'14:50 - İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama14:41 - O ilde pandemi hastanesi önünde korkutan ambulans yoğunluğu
14:32 - Vakaya giden ambulans devrildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Bu sene de kolay geçmeyecek
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı!
Aşı mecburi değil
İkinci el oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı
Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın cinayetleri 2
Kentten köye göç 3
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 1
şu anda dinlenen türkü 1
aşıda çip olduğu iddiası 1
ibo şov 2
9 kere leyla 1
sitare 3
aşı sıralaması 3
grip 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam