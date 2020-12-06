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Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı

Eskişehir'de, boş arsada park halindeki otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. Sahibi Hasan Kurşunlu'nun (43) başvurusu üzerine yapılan incelemede otomobilin çekiciye yüklenerek, çalındığı ortaya çıktı. Mobese kamerası görüntülerinin incelenmesiyle otomobilin, Ankara'ya götürüldüğü tespit edildi. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olaya çok şaşırdığını belirten Kurşunlu, "Şehrin göbeğinde yapmaları şaşırtıcı" dedi.
 06 Aralık 2020 16:10
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Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde oturan emekli Hasan Kurşunlu, kendisine ait 2007 model otomobili, plakasını kayıtlardan düşürerek, otopark olarak kullanılan boş arsaya park etti. Komşuları, 24 Kasım'da Kurşunlu'yu arayıp otomobilinin yerinde olmadığını söyledi. Arsaya gelen Kurşunlu, otomobilini göremeyince polise bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracın emniyete bağlı otoparklarda olmadığını söyledi. Polisin mobese kameralarını incelemesiyle Kurşunlu'nun otomobilinin 2 şüpheli tarafından çekiciye yüklenerek, çalındığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında mobese kamerası kayıtlarını inceleyerek çekiciyle çalınan otomobilin Ankara'ya götürüldüğünü tespit etti. Otomobili çalan 2 şüphelinin, 'oto hırsızlığı'ndan sabıka dosyası bulunan Onur A. ve Mustafa I. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları Hasan Kurşunlu'ya ait otomobil ise aranıyor.

'DUYUNCA ŞOKE OLDUM'

Hasan Kurşunlu, otomobilinin çekiciye yüklenerek çalındığını duyduğunda şoke olduklarını belirterek, "Otomobilim burada park halindeydi. Komşular aradılar, arabanın burada olmadığını söyledi. Gelip baktığımızda, araç hakikaten yerinde yoktu. Ondan sonra karakola gidip aracını durumunu sorduk. Acaba emniyet tarafından mı çekildi, diye? Bize emniyet otoparkında herhangi bir yerde aracın olmadığını söylediler, büyük olasılıkla çalındığını söylediler. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün takipleri sonrasında otomobilin çalındığı ortaya çıktı. Çok kısa bir süre sonra da aracın Ankara'ya hırsızlar tarafından çekiciye yüklenerek götürüldüğü anlaşıldı. Daha sonra 2 hırsız yakalandı. Bundan dolayı da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede şüphelileri yakaladı. Aracımız hala aranıyor" dedi.

'ŞEHRİN ORTASINDA BÜYÜK CESARET'

Çekiciyle araç çalınmasına ilk defa denk geldiğini anlatan Hasan Kurşunlu, araba çalıştırılıp, götürülmesi duyduğunu ancak bu yöntemi ilk kez gördüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kaçırıldığını da çok duyduk ama çekiciyle çalındığını ilk defa duyuyorum. Çok değişik bir yöntem, 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı, inşallah bizim aracımız da bulunur. En son Ankara'ya götürüldüğünü öğrendik. Bizim alabileceğimiz herhangi bir tedbir kalmamış demek ki bu kadar rahat olduktan sonra. Çalınma olayı gece vakti de değil. Hava o kadar karanlık değil, rahat bir şekilde çekiciye yükleyip götürmüşler. Büyük rahatlık bu, insanlarda iyi cesaret var demek ki. Biz kendimize bahçe yapıyoruz. Bahçe şehir dışında, hani oradan çalınsa o zaman 'şehir dışı kimse görmüyor' derdim ama şehrin ortasında ve büyük bir cesaret. Daha neler duyacağız, yakında belki uçak alıp götürürler. Dağ, bayır bir yer olsa alıp götürmelerine o kadar şaşırmayacağım. Kimse yoktu aldılar, derim ama şehrin göbeğinde yapmaları şaşırtıcı bir olay. İnsanlara güven azaldı. Sağ olsun emniyet müdürlüğünün sıkı takibi sonucu zanlılar yakalandı."

'Oto hırsızlığı'ndan yakalanarak tutuklanarak 2 şüphelinin, aynı yöntemle 5 farklı şehirde otomobil çaldığı tespit edilirken, Hasan Kurşunlu'nun çalınan otomobilinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
DHA
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