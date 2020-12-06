1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki... Yazık, üzüldüm adınıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon dinlemesi tartışmasında bir gazeteciye "Yazık, üzüldüm adınıza" dedi...
 06 Aralık 2020 16:30
+Aa- Yazdır
Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki... Yazık, üzüldüm adınıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par'ın, "Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı yazısını, "Ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, bunun iddiası da korkunç bir iftiradır" sözleriyle eleştirdi.

Soylu, Twitter hesabından Par'ın paylaşımının altına, "Kübra Hanım, yazık, üzüldüm adınıza hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz...Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!" yorumunu yaptı.

Par bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 yazarı Murat Sabuncu ile yaptığı mülakatta, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylediğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş. Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100'ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Hatta üstüne 'Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?' diye sorsak kalıbımı basarım en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder. Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği 'Hayal ürünü, gerçek dışı' dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine. Dolayısıyla sorun hakikatten ziyade algıda bu algı nasıl değiştirilebilir kamu yönetiminin üzerinde durması gereken asıl mesele bu." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde
06 Aralık 2020 19:00		 62 fezleke daha TBMM'de: 50'si HDP'li vekillere ait
06 Aralık 2020 18:05
DSÖ: Türkiye'deki verilerden haberdar değildik
06 Aralık 2020 17:58		 6 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Aralık 2020 00:00
Azerbaycan, tarihi zaferi askeri geçit töreniyle kutlayacak
05 Aralık 2020 22:43		 Halk ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ilişkin açıklama
05 Aralık 2020 21:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki!
05 Aralık 2020 21:47		 Sağlık Bakanı Koca, 5 ildeki risk artışına dikkati çekti
05 Aralık 2020 21:44
İstanbul'daki Kovid-19 vaka sayısı yüzde 25 düştü
05 Aralık 2020 20:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı
05 Aralık 2020 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde18:50 - Kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı18:14 - Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu18:11 - İzmir'de kısıtlamaya uymayan 1044 kişiye ceza kesildi18:08 - Kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı18:07 - Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
18:05 - 62 fezleke daha TBMM'de: 50'si HDP'li vekillere ait17:58 - DSÖ: Türkiye'deki verilerden haberdar değildik17:56 - 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne soruşturma17:48 - İstanbul'un 3 önemli sorunu: Deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım17:29 - Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu17:26 - Türk bayrağını yaktığı belirlenen şüpheli hastaneye sevk edildi
17:24 - Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi17:03 - Tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor16:59 - TikTok'ta polislere küfreden tır sürücüsüne soruşturma açıldı16:50 - Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı16:49 - MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
16:41 - Okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki... Yazık, üzüldüm adınıza
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
Bu sene de kolay geçmeyecek
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Meteoroloji yarın için bu bölgeleri uyardı! Sağanak ve kar bekleniyor
Test uyarısı: Pozitifi kontrol ettir, negatife hemen sevinme
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatın acı gerçekleri 1
ba'del mevt 2
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 1
TRT iftar duası 1
şu anda dinlenen türkü 1
mürasele 2
Issız sözlük sendromu 4
sokağa çıkma yasağı 3
05.12.2020 galatasaray vs hatayspor maçı 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam