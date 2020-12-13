%42 engelli 5510'a tabi memur, 18 yıl ve 4640 gün emekli olmaz mı?

SORU: 12.09.1983 doğumlu 3.derece %42 engelli memurum İlk işe giriş tarihim 30.05.2002 4A işçi, Memuriyete giriş tarihim 01.11.2017, 4C 4a hizmetim 4000 gün, Bugün itibariyle 4a 4b 4c hepsi toplam 5200 gün; 2008 den sonra memur olan 3.derece engelli 18 yıl ve 4640 günle emekli olunur yazıyor Web sayfalarında. Ben de buna istinaden emeklilik dilekçesi verdim kurumuma. Bana, 18 yıl hizmetin olması lazım dediler, Hizmet birleştirmesi yaptılar yukarıda dediğim gibi 5000 günden fazla primim var ama sen 18 yıl hizmet sağlamadığın için emekli olamıyorsun dediler ,4000 +1000 prim günlerimi toplayıp 14 yıl 8 hizmetin var diyorlar. Ama aranan şartlar ilk işe girişten itibaren 18 yıl ve 4640 gün prim değil mi?

Bugün itibariyle 18 yılı da istenilen prim gününden de fazla primim var,Ben emekliliği hak ettim düşünüyorum, Bana vaktiniz olursa lütfen döner misiniz? Çok tesekkür eder iyi çalışmalar dilerim

CEVAP: Durumuyla ilgili net bilgi alamayan engelli memur olan ziyaretçimizin durumunu değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir surette memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5510 a tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan madde 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesi olmaktadır. Bu madde hükmüne göre;

Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların engellilikten dolayı emekli olma şartları 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

Sizin sigortalılık başlangıcınızın belirttiğiniz primleri yatırılmış olması kaydıyla 30/05/2002 tarihi olur ve bu tarihten itibaren 18 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması gerekir. Bu duruma göre de 18 yıllık sigortalılık sürenizin 30/05/2002 + 18 = 30/05/2020 tarihinde tamamlanmış olduğunu görmekteyiz.

Bu tarihe kadar olan süre içerisinde de toplam hizmetlerinizin 13 yıl yani 4680 gün olması şartıyla engelliliğinizden dolayı aylık talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Belirttiğiniz 18 yıl prim şartlı engellilikten dolayı emeklilik durumu kimleri kapsar;

Bu durumun sizin durumunuzda bir ilgisi olmayacağını, bu durumun 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünün uygulandığı, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memur olup da çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kaybı yaşayanlarla ilgili olduğunu değerlendirmekteyiz. Zira 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde herhangi bir sigortalılık süresi aranmaksızın;

Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranı % 40 ile % 49 arasında olduğunun SGK Sağlık Kurulu Kararı ile tespit edilenlerde aylık bağlanması için mutlaka 18 yıl hizmet, yani 6480 gün hizmet aranır. ANCAK, bu durumun belirttiğimiz gibi 5510 a tabi memurlarda değil 5434 e tabi memurlar hakkında uygulandığını da belirtebiliriz.

Sonuç bağlamında; Değerlendirmemiz bu şekliyle olmakla birlikte durumunuzla ilgili olarak tavsiyemiz, Kurumunuza müracaat edip durumunuzla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışma yaparak durumunuzu netleştirmeniz olacaktır.