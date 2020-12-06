Okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
|06 Aralık 2020 16:41
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Isparta'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Veysel Aydemir, babasıyla gittiği domuz avında vurularak, hayatını kaybetti.
Olay, dün Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü Bozyaka mevkiinde meydana geldi. Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Aydemir, babası Hüseyin Aydemir'le birlikte domuz avına çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra Veysel Aydemir babasını telefonla arayarak vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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