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Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, lokanta ve fırınlarda hizmete devam edildi. Kısıtlama sürecinde yoğunluk yaşanan bazı lokantalarda paket servis elemanlarının sayıları artırıldı.
 06 Aralık 2020 17:29
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Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Mersin'in cadde ve sokakları, bomboş kaldı. Çalışma zorunluluğu ve izni olanlar dışında sokağa çıkan olmazken, restoran, lokanta, pastane, fırın gibi iş yerleri daha çok paket servis yaptı. Telefonla ya da dijital uygulamalar üzerinden verilen siparişler, özenle hazırlanıp, servis elemanları tarafından müşteriye ulaştırıldı.

Kent merkezindeki lokanta sahibi Zeki Ceylan, "Sokağa çıkma yasağından önce de al- götür servisimiz vardı. Adreslere teslim ediyorduk. 2 günlük sokağa çıkma yasağında herkes evinde kaldığı için ciddi bir yoğunluk oluştu. Bu süreçte paket servis elemanlarımızı fazlalaştırdık. İş yerinde çalışan elemanlarımızı servise aldık. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı çıkmadı ama güzel bir yoğunluk oluştu" dedi.

İşletme sahipleri, paket servisin arttığı bu süreçte eleman sayısını da artırdıklarını söyledi.
DHA
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