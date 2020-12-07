Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 85. maddesinde atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri tanımlanmış olup özetle alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri sorumlu oldukları alanın bina, eşya, makine-teçhizat ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumlu tutulmuşlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 11.11.2020 tarih ver 16496955 sayılı yazılarıyla Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmalar için Kararın 6. maddesinin dördüncü fıkrasına göre "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı olarak ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İşte o yazı;

Fakat Koronavirüs salgının artış göstermesi üzerine alınan tedbirler kapsamında 23 Kasım tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir. Ardından Milli, Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2020 Tarih ve 16964289 Sayılı Yazısının 8. maddesindeki; "8-Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir." açıklamalarıyla öğretmenlerin haftada bir gün okula gelmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bu minvalde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri de haftada bir gün okula gelecek olup okulda bulundukları süre içerisinde görevlerini yerine getireceklerdir.

4 Ocak 2021 tarihine kadar olan uzaktan eğitimde haftada bir gün okula gelecekleri, okula gelecekleri dönemde yerlerine diğer alan öğretmenlerinin gireceği, sınıf öğretmenlerinin okulda bulunduğu sürede okul müdürünce verilen görevleri yapmaları halinde verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

Kıyasen Milli Eğitim Bakanlığı,

İşte o yazı;

Dolayısıyla atölye ve laboratuvar şefleri haftada bir gün okula gelecekleri, okula gelecekleri dönemde üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirerek sorumlu oldukları bölümde ki araç gereçlerin bakım ve onarımını yapacak, kullanıma hazır halde bulunduracaktır.

Ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders ücreti" başlıklı 6. maddesinin 4. fıkrasında "Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir." hükümlerine yer verilmiş olup madde hükmü uyarınca bölüm şeflerine haftada 10 saat, atölye ve laboratuvar şeflerine ise haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR