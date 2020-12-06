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İstanbul'un 3 önemli sorunu: Deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım

İBB İstanbul İstatistik Ofisi'nin hazırladığı 'İstanbul Barometresi' araştırmasına göre halkın öncelikli gündemi Kovid-19 ve ekonomik sorunlar oldu.
 06 Aralık 2020 17:48
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İstanbul'un 3 önemli sorunu: Deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım

İstanbul'un en önemli üç sorunu sırasıyla, olası İstanbul depremi, ekonomik sorunlar ve ulaşım olarak ifade edildi.

Katılımcıların yüzde 60.2'si kasım ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 87.6'sı ise 5 bin lira tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkanları ile karşılayamayacağını söyledi.

Katılımcıların yüzde 49.6'sı çalıştığını belirtirken, yüzde 28.7'si işten çıkarılma korkusu yaşadığını kaydetti.

23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 850 İstanbul sakiniyle telefon üzerinden görüşerek hazırlanan 'İstanbul Barometresi Kasım 2020 Raporu'ndan öne çıkan sonuçlar şöyle:

Katılımcılara kasım ayı içerisinde evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Yüzde 55.3'ü Kovid-19'u, yüzde 27'si ekonomik sorunları, yüzde 6'sı ise İzmir depreminin konuşulduğunu belirtti. Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, Kovid-19'un aile içerisindeki gündemde yerinin arttığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 73.1'i Kovid-19'un, yüzde 13.3'ü Kanal İstanbul projesinin ve yüzde 5.2'si ise Formula 1'in İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 41.7'si İzmir depreminin, yüzde 16.1'i Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibinin aşı çalışmalarının, yüzde 12'si ise döviz kuru hareketliliğinin, Türkiye'nin gündemi olduğunu ifade etti.

Katılımcılara yöneltilen "Sizce İstanbul'un en önemli sorunu nedir" sorusuna, yüzde 60.4 olası İstanbul depremi, yüzde 52.6 ekonomik sorunlar, yüzde 41.1 ulaşım yanıtını verdi.

Ekonominin iyileşeceğini düşünler arttı

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre azalarak yüzde 55.1'e geriledi. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 22.8'e çıktı. Ekonominin seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise ekim ayına göre artarak yüzde 22.1 oldu.

Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 55.3'e yükseldi. İyileşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 16.6, seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise ekim ayına göre azalarak yüzde 28.1 çıktı.

Geçinecek kadar para kazanmıyor

Katılımcıların yüzde 60.2'si geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 36.3'ü geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3.5'i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Ekimle karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının arttığı görüldü.

Kredi kartı kullanan katılımcılardan kredi kartı ekstresinin tamamını ödeyenlerin sayısı, bir önceki aya göre azalarak yüzde 36, asgari tutarı ödeyenlerin sayısı aynı seviyede gerçekleşerek yüzde 33.2, kredi kartı borcunu hiç ödemeyenlerin sayısı ise artarak yüzde 18.6 oldu.

Stres seviyesi arttı

İstanbulluların hem stres hem de kaygı seviyesi bir önceki aya göre arttı. Stres seviyesi 10 üzerinden 7.5, kaygı seviyesi 7.1 olarak belirlendi. Kadınların ortalama stres seviyesi 8 iken erkeklerin 7.1 olduğu görüldü.

Memurlar.Net
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