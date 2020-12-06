7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne soruşturma
İzmir'de karaciğer nakli olan ve fenalaştığı için hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
|06 Aralık 2020 17:56
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören Muhammed Barış Bayar (7) yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Bir süre önce, iddiaya göre, karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi.
Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı.
Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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