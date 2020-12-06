62 fezleke daha TBMM'de: 50'si HDP'li vekillere ait
|06 Aralık 2020 18:05
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TBMM'ye yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 62 yeni fezleke gönderildi. HDP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP, DBP ve Bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, fezlekelerden 50'si HDP'li milletvekillerine ait. HDP'lilerden Tayip Temel, Murat Çepni, Nusrettin Maçin, Dilşat Cambaz hakkında birer, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli hakkında ikişer, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında beş fezleke hazırlandı.
Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da birer fezleke Meclis'e sunuldu. CHP milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Erdoğdu ile İYİ Parti milletvekilleri Enez Kaplan ve Zeki Hakan Sıdalı hakkında da birer fezleke hazırlandı. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek hakkındaki fezleke de Meclis'e gönderildi.
Böylelikle TBMM'de bekleyen fezleke sayısı bin 84'e ulaştı. Bu fezlekeler TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda ele alındıktan sonra Genel Kurul'da görülecek.
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