Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi.
|06 Aralık 2020 18:07
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Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, önceki akşam göğüs ağrısı ve sırt ağrısı şikayetiyle Şehit Fethi Sekin Hastanesine başvuran Mehmet Zeki Sekin'in, yapılan kontroller sonrasında kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Ameliyata alınan Sekin'e yapılan anjiyo sonucunda tıkanan kalp damarı açıldı.
Sekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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