Karaman Valisi: 'İşverene kudretim yetmiyor' demedim
|06 Aralık 2020 19:41
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Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili kullandığı ifadelerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vali Işık, sosyal medya hesabından, "4 Aralık Cuma günü, bir televizyon kanalının öğle haberlerine bağlanan Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı olan şahıs, aynı gün benimle 2 sendika ve 2 işçi temsilcisinin katıldığı toplantıda kendisinin de bulunduğunu, bu toplantıda 'İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği iş verene Vali olarak kudretimin yetmediğini' söylediğim şeklinde gerçek dışı ifadeler kullanmıştır." açıklamasını yaptı.
Bu kişinin toplantıda bulunmadığı gibi, toplantıda bu anlama çekilecek bir konuşmasının dahi olmadığını belirten Işık, "Bu ifadeler, gündemde kalmaya çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Denize düşen yılana, devletin emeğin yanında yer almasından rahatsız olan, devletle işçiyi karşı karşıya getirmekten başka çözüm üretemeyen sözde sendikacı ise yalana sarılır." ifadelerini kullandı.
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