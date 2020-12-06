Kaymakam Saltaş, sürgün iddiasını yalanladı
|06 Aralık 2020 19:57
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Önce bir yerel gazete, Türkoğlu kaymakamı Gürbüz Saltaş'ın bir Ak Parti milletvekilinin kardeşine koyunlarını otlatmaları için mera izni vermediğini, bu yüzden de sürgüne uğradığını iddia etti. Sonra bu iddia bir çok haber sitesinde doğruymuş gibi yayıldı.
Denizli Acıpayam ilçesi Kaymakamlığına görevlendirilen Gürbüz Saltaş, hakkında çıkan "sürüldü" iddialarını, sosyal medya hesabından yalanladı.
Gürbüz Saltaş sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bugün çeşitli sosyal medya platformlarında ve bazı haber kanallarında Acıpayam ilçesine kaymakam olarak görevlendirilmem sebebiyle ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yapmam gereği duyulmuştur. İçişleri Bakanlığımızca Acıpayam ilçesinde kaymakam ihtiyacı olduğu ve görevlendirilmeyi arzulayıp arzulamadığı hususu şahsıma sorulduğunda Bakanlığımızın vereceği her göreve hazır olduğumu beyan ettim. Bu cihetle görevlendirilmem gerçekleşti ve ben derhal Acıpayam ilçesinde görevime başladım. Bunun dışında çeşitli sosyal medya platform ve haber kanallarında idari işlem ile ilgili geçen tüm iddialar gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu.
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