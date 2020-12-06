OGM'nin desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeye 10 bin fidan dikti
|06 Aralık 2020 20:34
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Mardin'de yaşayan Şeyhmus Erginoğlu, 'çöplük' denilen bir alana fidan dikmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erginoğlu'na 7 bin çam, 3 bin çınar olmak üzere 10 bin fidan desteği verildi. Diktiği fidanlarla alanı, ormana dönüştüren Erginoğlu, gece saatlerinde bile fidanları kontrol ettiğini söyledi. Erginoğlu, "Gece saat 1'de kalkıp buraya geliyor, sulama yapıyordum. Çöplük olarak kullanılan bu alan devletindir. Herkes böyle yapsa Mardin'in etrafı yemyeşil orman olur. Bu alanın, yukarı bölümlerinde de boşluk var. İnşallah bin tane daha ağaç, oraya dikeceğim" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Şeyhmus Erginoğlu'nun bu girişimini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Pakdemirli, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.
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