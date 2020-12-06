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'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'

Temel Kotil: Bu proje bittiğinde ülkemizde savaş uçağı tasarım tecrübeli 6000 mühendis olacak. Bu mühendislerimiz bundan sonraki projeler için altyapıyı oluşturacak. Bu projeyle birlikte Türkiye, imalat, tasarım, mekanik test dahil 13 sektörde dünya sınıfında olacak.
 06 Aralık 2020 20:34
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'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 5. nesil Milli Muharip Uçak (MMU) tamamlandığında, Türkiye'nin dünya çapında 6000 mühendise sahip olacağını bildirdi.

Kotil, TRT Radyo 1'de Belma Şahaner'in hazırlayıp sunduğu "Yerli ve Milli" programına canlı telefon bağlantısıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

"MMU 2 Yıl Sonra Hangardan Çıkacak"

Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023'te hangardan çıkarmayı planladıklarını açıklayan Kotil, 2025'te teslimatı yapacaklarını, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını kaydetti. Prof. Dr. Kotil, Milli Muharip Uçağın göreve başlaması için 2029 tarihini verdi. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üretebilen, bu teknoloji ve alt yapıya sahip 4. ülke olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Temel Kotil, "Bu uçak bittiğinde, ülkemizde bir savaş uçağı tasarım tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak. Gerçi yabancı mühendislerimiz de var, ama onlar az sayıda. Bu mühendislerimiz, bundan sonraki projelerimiz için alt yapıyı oluşturacak" dedi. Prof. Dr. Kotil, Milli Muharip Uçak projesinin Türkiye'ye teknoloji açısından da sıçrama yaptıracağına dikkat çekti, "İmalat, tasarım, mekanik test dahil 13 sektörde dünya sınıfında olacak" öngörüsünde bulundu.

"Atak-2 Taarruzi Helikopter için Teslimat Tarihi 2025"

Prof. Dr. Kotil, Atak 2 helikopteri için de ilk Atak helikopterinden farklı olarak tamamen yerli ve milli olacağını, Amerikalılarla Rusların ardından en gelişmiş helikopteri üretmiş olacaklarını kaydetti.

TSK'nın envanterinde bulunan Atak taarruz, taktik keşif helikopterinin dişli kutusu, topu ve motorunun İtalya'dan geldiğine dikkat çeken Kotil, Atak 2'nin dişli kutusu ve motoru dahil tümüyle yerli olacağını, ağırlık itibariyle Amerikalıların Apache helikopterlerini geride bırakacağını belirtti.

Kotil, "Amerikalıların bu konudaki helikopteri Apache'dir. Aşağı yukarı 8-8,5 tondur. Bizim helikopterimiz 12 ton. Daha ağır. Bunun üzerindeki mühimmat, patlayıcılar 1200 kg. Bugünkü Atak'ta 300 kg civarında. Dolayısıyla bayağı büyük bir abi olacak." dedi.

Atak 2'nin Deniz Kuvvetleri ve uçak gemileri için düşünüldüğünü belirten Kotil, "Kara Kuvvetleri ve Jandarma için de yapıyoruz" bilgisini verdi.

Temel Kotil, Atak-2 için tarih de verdi.

Buna göre Atak-2 ağır taarruz helikopterinin 2023'te ilk uçuşunu yapması, 2025'te de teslim edilmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Temel Kotil, bu projede de binlerce mühendisin çalıştığına dikkat çekti.

"Gökbey Helikopterinde İlk Teslimatlar 2022 Başında"

Prof. Kotil, geliştirmekte oldukları genel maksat helikopteri Gökbey'in, kendi sınıfının birincisi olacağını vurguladı.

12 kişi kapasiteli olacak, cephe gerisinde asker taşımak ve ambulans helikopteri olarak kullanılabilecek helikopterin, uluslararası piyasada da en çok rağbet gören helikopterlerden biri olmasının beklendiğini söyleyen Kotil, şu anda sertifikasyon uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

Kotil, bu sertifikasyon uçuşlarında bütün ihtimalleri havada denediklerini, gerekirse yerde söküp yeniden yaptıklarını belirten Kotil, bu yüzden sürecin uzun olduğunu ve 2 yıl alabileceğini belirtti.

Temel Kotil, Gökbey'i ayda 2 adet olmak üzere yılda 24 adet üretmeyi planladıklarını da anlattı.

"Aksungur Her Yere Gidebilir"

Kotil, Anka'nın devamı olan Aksungur'un seri üretimine geçtiklerini açıkladı; "Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2'mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2 48 saat havada kaldı. Dolayısıyla uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye'nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA'larımız olacak." şeklinde konuştu.

"Dünyanın 4. Büyük Kompozit Fabrikasını Kuruyoruz"
Airbus, Boeing gibi dünya devlerine parça ürettiklerini de anımsatan Kotil, böylece hem değer ürettiklerini, bu arada da imalat teknolojisini öğrendiklerini belirtti.

TUSAŞ'ın sadece parça üreticisi değil aynı zamanda çözüm ortağı olduğunun altını çizen Kotil, termoplastik geliştirdiklerini, sadece kompozit üretecek, dünyada 4. büyük kapalı alana sahip yeni nesil fabrika kurulduğunu anımsattı.

Kotil, büyük uçak şirketlerine parça üreterek Türk ekonomisine 250 milyon dolar net girdi sağladıklarının da altını çizdi; bu miktarı 2 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

"2023'ün Çanakkale Zaferine Hazırlanıyoruz"
Kotil, devletin TUSAŞ'a bir çok projeyi aynı anda vererek, büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

"HÜRKUŞ pervaneli eğitim uçağı, HÜRJET jet eğitim uçağı ve Milli Muharip Uçak. Bu üçünü yan yana koyduğunuzda, pervaneli, jet eğitim ve savaş uçağı, adeta aynı fabrikadan, aynı kültürden çıkar gibi oluyor. Bunları birbirine entegre ettiğiniz zaman DÜNYANIN EN İYİ SİSTEMİNİ kuruyorsunuz" şeklinde konuştu.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 18 Mart 2023 yılında kutlanacak Çanakkale Zaferi için de harıl harıl çalıştıklarını bildirdi.

Kotil şöyle dedi:

"HÜRKUŞ'umuz uçuyor şu anda. 'HÜRJET"imiz 18 Mart 2023'te uçacak. Çanakkale Zaferinin 2023'ünün yıldönümünde. MMU motor çalıştırarak hangardan 18 Mart 2023'te çıkacak. ATAK-2 de ilk olarak 18 Mart 2023'te uçacak."

"TUSAŞ'ın 2028 Hedefi: İlk 10"

Temel Kotil, 4 yıldır görev yaptığı TUSAŞ'ın 2028 hedeflerini de açıkladı.

"İlk 10'a girmedikten sonra dünya sizi bilmez. İlk 10'a girerseniz her fırsatta, her masada yer alırsınız" diyen Kotil, önlerine koydukları çıtaları şöyle sıraladı:

İlk 10 savunma şirketi arasında yer almak,
Mühendis sayısını 3500'den 10 bine çıkarmak,
10 milyar dolarlık ciro,
Dünya savunma pazarının %2'sini ele geçirmek.
TUSAŞ Defence News'ın ilk 100 savunma şirketi arasında bu yıl 16 basamak birden atlayarak 53. sıraya çıkmıştı
Memurlar.Net
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