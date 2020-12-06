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'Tıptaki tedavi yöntemi aslında öğretmenlikte de yapılmalı'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar: "Tıptaki tedavi yöntemi aslında öğretmenlikte de yapılmalı"
 06 Aralık 2020 20:36
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'Tıptaki tedavi yöntemi aslında öğretmenlikte de yapılmalı'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, doğup büyüdüğü ilçe Ceyhan'daki Remzi Oğuz Arık İlkokulu'na uzaktan bağlantı yöntemiyle konuk oldu.

Adana Ceyhan Remzi Oğuz Arık İlkokulu, akademisyenler ve öğretmenleri buluşturan "Mesleğimle Gelişiyorum" adlı proje kapsamında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ağırladı. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, 'Pandemi Sürecinde Eğitim' temalı etkinlikte öğretmenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Programa Okul Müdürü Remzi Varan ile birlikte 30'u aşkın ilkokul öğretmeni katıldı. Uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen programda renkli anlar yaşandı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ünüvar, pandemiden sağlık ve eğitim sektörünün çok ciddi etkilendiğini ifade ederek, "Bu süreçte gördük ki teknoloji, eğitim alanında yakını uzaklaştırıp, uzağı yakınlaştırabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Dijital bağımlılık gibi dijital dönüşümde zararlı olabilecek başlıklara dikkat etmeliyiz"

Sürekli teknolojinin ürünleri içerisinde kaybolunduğunda gerçek çevreden uzaklaşıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "Teknolojiden öğrendiklerimiz devam edecek ancak dijital bağımlılık gibi dijital dönüşümde zararlı olabilecek başlıklara özellikle çocuklarımız için dikkat etmeliyiz. Çocuklarımıza dijital dünyanın kapılarını tamamen kapatamasak da bu teknoloji ve ekran dünyasını onlar için belirli sürelerde programlayıp gerçek dünyadan uzaklaşmamalarını sağlayabiliriz. Diğer yandan şimdi web ve seminerin karışımı olan ve webinar diye adlandırılan yeni bir kavramın içerisinde de uzağı yakınlaştırarak bulunuyoruz" diye konuştu.

"Tıptaki tedavi yöntemi hayatla bütünleştirilebilir"

Programda öğretmenlerin "Velilerimiz ile çocuklarımıza evde ödevlerini yapmaları konusunda konuşuyoruz. Bu noktada yüksek verim almak için nasıl yaklaşmalıyız?" sorusuna cevap veren Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "Tıp mesleğinde bir hasta ile karşılaştığımızda özetle öncelikle problemin durumunu belirleyip ardından analiz, doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru takip seçeneklerini sıralıyoruz. Aslında bu yöntem, hayatın her alanında, öğretmenlikte de yapılmalı. Tıptaki tedavi yöntemi hayatla bütünleştirilebilir. Örneğin sigara içen bir öğrenciye kimi öğretmen kızgınlıkla, kimi şefkatle yaklaşır. Burada 'neden başladın ve nasıl çözebiliriz' sorularını önceleyerek yaklaşmalıyız ve gerekli tedaviyi şefkatle sürdürmeliyiz. Velilerimize basit metotlar öğretebiliriz. Her veli farklı durumda, o hassasiyetle yaklaşmalıyız. Velilere 'çalıştır' demek yerine 'şöyle çalıştır' demeliyiz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan öğretmenlerimizin kalpten hislerle yaklaşması"

Bir başka öğretmenin "Uzaktan eğitim ne ölçüde fayda sağlayabilir?" sorusuna da cevap veren Rektör Ünüvar, "Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da olağanüstü çaba gösteriyor. Elbette uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin iletişim bağlamında ciddi farklılıkları var. Yine de burada da önemli olan öğretmenlerimizin kalpten hislerle yaklaşmasıdır. Çocuklarımız kalbi hisseder ve belirleyici olan budur" açıklamasını yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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