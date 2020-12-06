1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kıtalar arası online resim dersi

İzmir'de sanat atölyesi kurucusu olan Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, korona virüs nedeniyle derslerini online olarak yapmaya başladı.
 06 Aralık 2020 20:38
+Aa- Yazdır
Kıtalar arası online resim dersi

İzmir'de sanat atölyesi kurucusu olan Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, korona virüs nedeniyle derslerini online olarak yapmaya başladı. Amerika ve İsviçre'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciyi resimle buluşturan Apaydın, çocukların ağırlıklı olarak evlerini ve korona virüsü çizme eğiliminde olduğunu söyledi.

Yediden yetmişe herkesi evde kalmaya mecbur bırakan korona virüs, eğitim alanında da yeni bir dönem başlattı. Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, İzmir'de kurucusu olduğu sanat atölyesinde çocuklara resim dersleri veriyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında özel eğitim kursları eğitim faaliyetlerine ara verince Apaydın da derslerini online ortama taşıdı. Apaydın, son bir ayda yurt içi ve yurt dışından 30 öğrencisini sanal ortamda resimle buluşturarak, İzmir'den Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Ankara, İsviçre ve Amerika'ya sanat köprüsü kurdu.

"Kıtaların kavuşması gibi"

Apaydın, "Korona virüs pandemisi döneminde okullar ve atölyeler bir süreliğine kapanınca ne yapabiliriz dedik. Bu dönemde özellikle çocukların psikolojileri çok önemli. Çünkü arkadaşlarından kopuyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Böyle bir dönemde en iyi terapi şeklinin resim olduğunu düşündük. Çocukları bilgisayardan uzak tutmaya çalışırken, pandemi nedeniyle hepimiz bilgisayarların kucağına düştük. Ben de bilgisayar dünyasına çok yakın biri değilim ama teknolojiyi bilinçli kullandığımızda ne kadar yararlı olduğunu da anladık. Bu süreçte çocuklarla online olarak resim çalışmalarını sürdürmeye başladık. Onlara çalışacakları modelleri internet üzerinden gönderiyorum. Onlar çalışırken de ben de onları takip ediyorum. Karşılarında bir otorite görmek çocukların verimliliğini artırıyor. Biz online ders yapmaya başlayınca uzaktan ders almak isteyen öğrencilerimiz bizimle iletişime geçti. Şu anda Amerika'dan dört, İsviçre'den iki çocuğumuzla uzaktan resim dersi işliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin her noktasından pek çok öğrencimle online ders yapıyoruz. Amerika'daki öğrencilerim yılda 2 ay Türkiye'de kalıp resim dersi görüyordu ancak online eğitim sayesinde her gün kavuşmuş oluyoruz. Kıtaların kavuşması gibi kesintisiz bir iletişim kuruyoruz" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle çocukların çizdiği resimlerde dikkat çekici değişimlerin de olduğunu aktaran Apaydın, "Gözlemlerime göre çocuklar artık hep evlerini çiziyor. Bu beni biraz hüzünlendiriyor. Çocuklar evlerinden çıkmadığı için çeşit çeşit evler çiziyor. Bazen de korona virüs resimleri çiziyorlar. Kimi kendini virüsle savaşırken çizerken, kimi de virüsü çok korkutucu bir şekilde resmediyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
06 Aralık 2020 16:41		 Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı
06 Aralık 2020 14:06
Öğretmen çift öğrencilerinin hatıralarını kalemden yaptıkları kulede yaşatıyor
06 Aralık 2020 13:31		 Norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlanmaya başladı
06 Aralık 2020 10:05
Ördek katliamı yapan öğretmen suçüstü yakalandı
05 Aralık 2020 15:46		 Öğretmen uzaktan eğitimi 'sanal gerçeklik' boyutuna taşıdı
02 Aralık 2020 22:07
Nazan öğretmen kansere yenik düştü
02 Aralık 2020 19:42		 MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı
01 Aralık 2020 20:23
Türkçe konuşamıyordu, şimdi edebiyat öğretmeni
01 Aralık 2020 20:15		 Öğretmenlerin, sınıfta en çok zaman geçirdiği ülkeler
01 Aralık 2020 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Bakanlık ve Başsavcılıktan çocuğa cinsel istismar haberine ilişkin açıklama21:37 - İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı21:36 - Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı21:30 - Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti21:29 - Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor21:13 - Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
20:53 - Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor20:39 - Vali açıkladı: Kentteki pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde20:38 - Kıtalar arası online resim dersi20:36 - 'Tıptaki tedavi yöntemi aslında öğretmenlikte de yapılmalı'20:34 - OGM'nin desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeye 10 bin fidan dikti20:34 - 'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'
20:26 - Memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı20:23 - 'Polis katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama20:20 - CHP'nin eski iki numarası: Amaç tecavüzleri gizlemek19:57 - Kaymakam Saltaş, sürgün iddiasını yalanladı19:41 - Karaman Valisi: 'İşverene kudretim yetmiyor' demedim
19:33 - Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki... Yazık, üzüldüm adınıza
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
Bu sene de kolay geçmeyecek
Okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
Test uyarısı: Pozitifi kontrol ettir, negatife hemen sevinme
Meteoroloji yarın için bu bölgeleri uyardı! Sağanak ve kar bekleniyor
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
TRT iftar duası 1
kadın cinayetleri 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 1
ilk aşıyı ben olacağım sözü 2
05.12.2020 galatasaray vs hatayspor maçı 2
Arif susam 1
kahve kokusu 1
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 4
şu anda dinlenen şarkı 1
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam