Kıtalar arası online resim dersi

İzmir'de sanat atölyesi kurucusu olan Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, korona virüs nedeniyle derslerini online olarak yapmaya başladı. Amerika ve İsviçre'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciyi resimle buluşturan Apaydın, çocukların ağırlıklı olarak evlerini ve korona virüsü çizme eğiliminde olduğunu söyledi.

Yediden yetmişe herkesi evde kalmaya mecbur bırakan korona virüs, eğitim alanında da yeni bir dönem başlattı. Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, İzmir'de kurucusu olduğu sanat atölyesinde çocuklara resim dersleri veriyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında özel eğitim kursları eğitim faaliyetlerine ara verince Apaydın da derslerini online ortama taşıdı. Apaydın, son bir ayda yurt içi ve yurt dışından 30 öğrencisini sanal ortamda resimle buluşturarak, İzmir'den Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Ankara, İsviçre ve Amerika'ya sanat köprüsü kurdu.

"Kıtaların kavuşması gibi"

Apaydın, "Korona virüs pandemisi döneminde okullar ve atölyeler bir süreliğine kapanınca ne yapabiliriz dedik. Bu dönemde özellikle çocukların psikolojileri çok önemli. Çünkü arkadaşlarından kopuyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Böyle bir dönemde en iyi terapi şeklinin resim olduğunu düşündük. Çocukları bilgisayardan uzak tutmaya çalışırken, pandemi nedeniyle hepimiz bilgisayarların kucağına düştük. Ben de bilgisayar dünyasına çok yakın biri değilim ama teknolojiyi bilinçli kullandığımızda ne kadar yararlı olduğunu da anladık. Bu süreçte çocuklarla online olarak resim çalışmalarını sürdürmeye başladık. Onlara çalışacakları modelleri internet üzerinden gönderiyorum. Onlar çalışırken de ben de onları takip ediyorum. Karşılarında bir otorite görmek çocukların verimliliğini artırıyor. Biz online ders yapmaya başlayınca uzaktan ders almak isteyen öğrencilerimiz bizimle iletişime geçti. Şu anda Amerika'dan dört, İsviçre'den iki çocuğumuzla uzaktan resim dersi işliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin her noktasından pek çok öğrencimle online ders yapıyoruz. Amerika'daki öğrencilerim yılda 2 ay Türkiye'de kalıp resim dersi görüyordu ancak online eğitim sayesinde her gün kavuşmuş oluyoruz. Kıtaların kavuşması gibi kesintisiz bir iletişim kuruyoruz" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle çocukların çizdiği resimlerde dikkat çekici değişimlerin de olduğunu aktaran Apaydın, "Gözlemlerime göre çocuklar artık hep evlerini çiziyor. Bu beni biraz hüzünlendiriyor. Çocuklar evlerinden çıkmadığı için çeşit çeşit evler çiziyor. Bazen de korona virüs resimleri çiziyorlar. Kimi kendini virüsle savaşırken çizerken, kimi de virüsü çok korkutucu bir şekilde resmediyor" ifadelerini kullandı.