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Vali açıkladı: Kentteki pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 gün önce uygulanmaya başlanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.
 06 Aralık 2020 20:39
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Vali açıkladı: Kentteki pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 gün önce uygulanmaya başlanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Vali Ayhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında ilk olarak kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

Daha sonra kısıtlama kapsamı dışında kalan iş yerlerini de gezen Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını da ziyaret ederek kısıtlama süresi içinde vatandaşların taleplerinin eksiksiz yerine getirdikleri için çalışanlara teşekkür etti.

Buradan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Ayhan, Vefa Sosyal Destek Çağrı Hattı'na gelen bir çağrıya da yanıt verdi.

Ayhan, bir vatandaşın rahatsızlanan engelli çocuğu için istediği talebi iletişim bilgileriyle not alarak gereğinin yerine getirilmesi için görevlilere verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayhan, alınan kararların sahada anlam bulup bulmadığını görmek için denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

"Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde" diyen Ayhan, şunları kaydetti:

"10 günlük tedbir sürecinin rakamlara olumlu yansıdığını yani ivmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdur ama bu bizi asla rehavete kaptırmasın. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu işin benimsendiğini ve büyük bir uyum olduğunu tedbiri elden bırakmadan göstermiş olduk. Tabi Sağlık Bakanımızın da bir açıklaması var. Risk devam ediyor. Bu risk her yerde devam ediyor ve orada da bir artış var. Tabi o artış serviste yatan hasta sayısı ve yoğun bakım bağlamında değerlendirilebilir. Ama biz genel anlamda baktığımızda sürecin olumlu yönde gittiğini söyleyebiliriz. "

Kent genelinde Kovid-19'la mücadele çalışmalarını sahada yürüten 2 bin civarında güvenlik mensubu, sağlık ve vefa sosyal destek çalışanına 2 bine yakın kamu çalışanının destek verdiğini vurgulayan Ayhan, bugüne kadar il merkezinde kısıtlamalara uymayan 50 kişiye idari para cezası kesildiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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