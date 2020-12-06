Vali açıkladı: Kentteki pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde
|06 Aralık 2020 20:39
|+Aa- Yazdır
Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 gün önce uygulanmaya başlanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.
Vali Ayhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında ilk olarak kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, bilgi aldı.
Daha sonra kısıtlama kapsamı dışında kalan iş yerlerini de gezen Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını da ziyaret ederek kısıtlama süresi içinde vatandaşların taleplerinin eksiksiz yerine getirdikleri için çalışanlara teşekkür etti.
Buradan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Ayhan, Vefa Sosyal Destek Çağrı Hattı'na gelen bir çağrıya da yanıt verdi.
Ayhan, bir vatandaşın rahatsızlanan engelli çocuğu için istediği talebi iletişim bilgileriyle not alarak gereğinin yerine getirilmesi için görevlilere verdi.
Gazetecilere açıklama yapan Ayhan, alınan kararların sahada anlam bulup bulmadığını görmek için denetim gerçekleştirdiğini belirtti.
"Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde" diyen Ayhan, şunları kaydetti:
"10 günlük tedbir sürecinin rakamlara olumlu yansıdığını yani ivmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdur ama bu bizi asla rehavete kaptırmasın. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu işin benimsendiğini ve büyük bir uyum olduğunu tedbiri elden bırakmadan göstermiş olduk. Tabi Sağlık Bakanımızın da bir açıklaması var. Risk devam ediyor. Bu risk her yerde devam ediyor ve orada da bir artış var. Tabi o artış serviste yatan hasta sayısı ve yoğun bakım bağlamında değerlendirilebilir. Ama biz genel anlamda baktığımızda sürecin olumlu yönde gittiğini söyleyebiliriz. "
Kent genelinde Kovid-19'la mücadele çalışmalarını sahada yürüten 2 bin civarında güvenlik mensubu, sağlık ve vefa sosyal destek çalışanına 2 bine yakın kamu çalışanının destek verdiğini vurgulayan Ayhan, bugüne kadar il merkezinde kısıtlamalara uymayan 50 kişiye idari para cezası kesildiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlık ve Başsavcılıktan çocuğa cinsel istismar haberine ilişkin açıklama
06 Aralık 2020 21:41
|'Polis katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
06 Aralık 2020 20:23
|CHP'nin eski iki numarası: Amaç tecavüzleri gizlemek
06 Aralık 2020 20:20
|Karaman Valisi: 'İşverene kudretim yetmiyor' demedim
06 Aralık 2020 19:41
|Bakan Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı
06 Aralık 2020 19:31
|Dışişleri'nden Yunanistan'a Türkiye ile diyalog çağrısı
06 Aralık 2020 19:30
|Karaismailoğlu'ndan ilk kadın römorkör kaptanına ziyaret
06 Aralık 2020 19:28
|Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde
06 Aralık 2020 19:00
|62 fezleke daha TBMM'de: 50'si HDP'li vekillere ait
06 Aralık 2020 18:05
|DSÖ: Türkiye'deki verilerden haberdar değildik
06 Aralık 2020 17:58