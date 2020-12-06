Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kocaeli'de Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|06 Aralık 2020 21:36
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'de Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşlenmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den canlı derslerde muhtemel siber saldırılara karşı önlem videosu
05 Aralık 2020 14:16
|Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 11:58
|Kırmızı elbiseli çocuk heykelini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
04 Aralık 2020 12:50
|Çin'in 'Çang'ı-5' keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı
03 Aralık 2020 19:49
|Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı uzay aracı Ay'a indi
01 Aralık 2020 19:27
|Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında 36 sanık hakim karşısına çıktı
30 Kasım 2020 22:39
|Muş'ta kimya öğretmenleri günde 6 ton dezenfektan üretiyor
30 Kasım 2020 11:50
|Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı
29 Kasım 2020 22:35
|Batman'da terör operasyonu: 30 şüpheli gözaltında
28 Kasım 2020 16:50
|Sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber oldu
22 Kasım 2020 15:13