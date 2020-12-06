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İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yoğun bakım, oksijen gereksinimi ve acil sağlık hizmeti ihtiyaçlarının gün geçtikçe artma eğiliminde olduğunu bildirdi.
 06 Aralık 2020 21:37
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İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yoğun bakım, oksijen gereksinimi ve acil sağlık hizmeti ihtiyaçlarının gün geçtikçe artma eğiliminde olduğunu bildirdi.

Hambolat, yaptığı yazılı açıklamada bu zor süreçte Hatay halkının, kurallara uyup kendilerine yardımcı olması ve birlikte mücadele etmesi halinde süreci atlatabileceklerini kaydetti.

Herkesin üzerine düşen görevi yapması ve tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Hambolat, şöyle devam etti:

"İlimizde vaka sayılarımız, yoğun bakım ihtiyacı sayılarımız, oksijen gereksinimi ve acil sağlık hizmeti ihtiyacı sayılarımız gün geçtikçe artma eğiliminde. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreci ancak, siz değerli kadim Hatay halkı olarak, kurallara uyup bizlere yardımcı olduğunuz sürece birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Sorumluluklarımızı bilmek, farkında olmak, üzerimize düşen görevleri yapmak ve tedbirlere uymak artık bir keyfiyet değil asli ve öncelikli görevimizdir. Karantina ve izolasyon kurallarına tereddütsüz uymak, sağlık personellerinin uyarılarını ciddiye almak ve doğru şekilde uygulamak gibi insani bir borcumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Karantina tedbirlerini ve koruyucu tedbirleri ihlal etmek sadece sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarımızı değil, toplumun tamamını riske atmaktır. Bu günlerde sevdiklerimizle aramıza telafisi mümkün olmayan mesafeler koymamak adına bir süre kendi aramıza mesafe koymak zorundayız."

Bu günlerde evlerde kalmanın en güçlü tedbir olduğunun ifade eden Hambolat, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu sürece evlerimizde kalalım. Sizler evde olduğunuz sürece bizlerin sahada mücadele gücünün artacağını ve artan vaka sayıları ve artan yoğun bakım ihtiyacı sayılarının kısa zamanda olumluya döneceğini bilmenizi isterim. Ben ve tüm sağlık çalışanlarımız bu milletin bir ferdinin bile hayatta kalabilmesi adına atmamız gereken tüm adımları atmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. En büyük mücadele silahımızın, doğru uygulandığı zaman maske, mesafe ve temizlik olduğunu bilmekte fayda var. Hatay halkının içinde yetişmiş bir fert olarak, yardımsever ve vicdanlı gönülleri olan bir millet olma duyarlılığına sahip olduğuna inandığım bu milletin, yaptığımız bu çağrıya kayıtsız kalmayacaklarına güvenim sonsuz ve tamdır."
Anadolu Ajansı
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