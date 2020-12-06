Valilikten işten çıkarılan 57 işçi ile ilgili açıklama
|06 Aralık 2020 22:00
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Ardahan Valiliği, işten çıkarılan 57 işçiye ilişkin yaptığı açıklamada, durumun hukuksal süreçten kaynaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sürecin 2017 yılında söz konusu kişilerin işe alınmaları ve il özel idaresi bünyesinde çalıştırılmalarıyla gündeme geldiği belirtildi.
Söz konusu kararın, hukuksal bir zorunluluktan kaynaklı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aksi durumun idari, mali ve cezai sorumluluklar doğuracağı, ilgili mevzuatında ve mezkur müfettiş raporunda açıkça belirtilmektedir. Öte yandan görevlerine son verilen personelin yaptığı itirazlar doğrultusunda bakanlıklar düzeyinde konuya çözüm arayışı da devam etmektedir. Anayasamızın 125'inci maddesinde açıkça belirtilen 'idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır' hükmü doğrultusunda, yetkili yargı makamlarınca alınacak her türlü karara da idaremiz gerekli iş ve işlemleri gecikmeksizin tesis edecektir."
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