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'Suriyeli kişiye ceza' haberlerine ilişkin açıklama

Bursa Valiliğince bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan ''Suriyeli bir kişiye cezai işlem uygulandı'' haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.
 06 Aralık 2020 22:34
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'Suriyeli kişiye ceza' haberlerine ilişkin açıklama

Bursa Valiliğince bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan ''Suriyeli bir kişiye cezai işlem uygulandı'' haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de yaşayan Suriyeli uyruklu M.A'nın hurda işiyle uğraştığı, kısa süre önce eşi ve çocuklarıyla Bursa'ya geldiği ve Osmangazi ilçesinde bir çadırda yaşamaya başladığının tespit edildiği bildirildi.

4 Aralık saat 21.45'te yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durdurulan M.A'nın ehliyetsiz araç kullandığı, aracının sigorta ve muayenesinin olmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik ekiplerince M.A'ya cezai işlem uygulanmış, aracının sigortası ve muayenesi olmadığı için otoparka çekilmiş, başka herhangi bir yasal işlem uygulanmamıştır. Şahsın aracı ile ilgili yasal işlemler tamamlandıktan sonra araç sahibine aracı teslim edilecektir. Ayrıca Suriyeli uyruklu M.A'nın yaşadığı ikametgah adresinin Eskişehir ili olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları görevlendirilmiş, herhangi bir talebi ve bir isteğinin olup olmadığı sorulmuştur. Yalnızca çocuğunun sağlık desteği alması yönünde talebi olduğunu belirtmesi üzerine 112 ekiplerince gerekli sağlık desteği sağlanmıştır. Kısa bir süre içerisinde de Valiliğimizce sağlanan gerekli sosyal yardımların yanı sıra ulaşım desteğiyle de Bursa ilinden ikamet şehri olan Eskişehir iline ulaşımı sağlanacaktır."
Anadolu Ajansı
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