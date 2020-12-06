1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçtü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan Ergün D., polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Ben Türk vatandaşı değilim, yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan Ergün D.'ye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
 06 Aralık 2020 22:36
+Aa- Yazdır
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçtü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan Ergün D., polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Ben Türk vatandaşı değilim, yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan Ergün D.'ye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sürücü Ergün D., yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren Ergün D., "Ben yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın" dedi. Bir süre sonra araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki polislerin ateşini ölçmeye kalkan Ergün D., daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu. Polisin, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası verdiği Ergün D., "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyim" dedi. İşlem yapıldıktan sonra Ergün D., aracına binerek uzaklaştı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
06 Aralık 2020 23:56		 Düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
06 Aralık 2020 22:51
İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı
06 Aralık 2020 21:37		 Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Aralık 2020 21:36
Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti
06 Aralık 2020 21:30		 Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor
06 Aralık 2020 21:29
OGM'nin desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeye 10 bin fidan dikti
06 Aralık 2020 20:34		 Memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı
06 Aralık 2020 20:26
Yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
06 Aralık 2020 19:27		 Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
06 Aralık 2020 18:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi00:02 - 7 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?23:56 - Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü22:57 - Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'22:51 - Düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
22:49 - Spor yapmamak cilt sağlığı için tehlike oluşturuyor22:38 - Kırmızı ışıkta geçti, polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı22:36 - Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçtü22:34 - 'Suriyeli kişiye ceza' haberlerine ilişkin açıklama22:33 - Polise tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı22:00 - Valilikten işten çıkarılan 57 işçi ile ilgili açıklama
21:41 - Bakanlık, Valilik, ve Başsavcılıktan cinsel istismar haberine açıklama21:37 - İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı21:36 - Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı21:30 - Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti21:29 - Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor
21:13 - Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?
7 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
thelma ve louise 2
bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 2
ibo şov 3
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 1
grip 1
meb1günükaldır 1
sokağa çıkma yasağı 4
aşıda rıza aranmayacak 1
Spor salonunda Cuma namazı kılmak 2
9 kere leyla 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam